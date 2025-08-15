Cláudia de Jesus investe R$ 200 mil em maquinários para associações rurais de Machadinho

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) participou, nesta última quinta-feira (14), da entrega de equipamentos agrícolas a três associações de produtores rurais em Machadinho do Oeste, totalizando R$ 200 mil em investimentos por meio de emendas parlamentares.

"Nosso compromisso é apoiar quem produz. Esses equipamentos representam mais dignidade para o trabalhador rural e mais desenvolvimento para nossas comunidades", destacou a deputada Cláudia de Jesus.

Pela manhã, Cláudia esteve na sede da Associação dos Produtores e Produtoras Rurais do PA Lajes (Aprolajes), que recebeu uma grade niveladora, um pulverizador e uma concha hidráulica, adquiridas com recursos no valor de R$ 86 mil.

À tarde, foi uma vez a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Comunidade do Rio Preto (Asprucorp), contemplada com uma plantadeira no valor de R$ 55 mil, e a Associação dos Produtores Rurais da Linha MA 43 (Cedro Rosa), que recebeu uma grade niveladora, um espalhador de calcário e um socador de solo, no valor de R$ 59 mil.