Dra. Taíssa solicita manutenção na 1ª ponte da Linha 21B, em Palmeiras

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou, por meio da Indicação nº 13843/2025, solicitação ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) para a realização de manutenção na 1ª ponte da Linha 21B, localizada no distrito de Palmeiras, no município de Nova Mamoré.



A parlamentar justificou que a referida ponte encontra-se em condições precárias, apresentando desgaste estrutural que coloca em risco a segurança de quem depende da via para o deslocamento diário. Trata-se de uma importante rota de acesso utilizada por moradores da zona rural, produtores e demais usuários. Em períodos de chuva, a situação se agrava, aumentando o risco de acidentes e o isolamento da população.



Segundo Dra. Taíssa, a manutenção é urgente para garantir trafegabilidade, segurança e evitar prejuízos no transporte de mercadorias e na mobilidade local. “Garantir a recuperação dessa ponte é fundamental para o desenvolvimento da região e para a qualidade de vida das famílias que dependem dessa via”, afirmou.



A deputada reforçou que seguirá acompanhando a demanda até que a obra seja executada. “É o recurso do povo, voltando para o povo”, concluiu.







Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar



