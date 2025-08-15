Sexta, 15 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaDra. Taíssa solicita manutenção na 1ª ponte da Linha 21B, em PalmeirasGeralVale do Paraíba tem 28 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violênciaGeralBarretos tem 13 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violênciaJustiçaNunes vota por absolvição, mas maioria do STF condena Carla ZambelliGeralSão José do Rio Preto tem 86 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
Política ALE-RO

Dra. Taíssa solicita manutenção na 1ª ponte da Linha 21B, em Palmeiras

Parlamentar reforça importância da obra para garantir segurança e acesso da comunidade.

15/08/2025 12h35
Por: Redação Fonte: ALE-RO
1ª ponte da Linha 21B, localizada no distrito de Palmeiras, no município de Nova Mamoré (Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar)
1ª ponte da Linha 21B, localizada no distrito de Palmeiras, no município de Nova Mamoré (Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar)

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou, por meio da Indicação nº 13843/2025, solicitação ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) para a realização de manutenção na 1ª ponte da Linha 21B, localizada no distrito de Palmeiras, no município de Nova Mamoré.

A parlamentar justificou que a referida ponte encontra-se em condições precárias, apresentando desgaste estrutural que coloca em risco a segurança de quem depende da via para o deslocamento diário. Trata-se de uma importante rota de acesso utilizada por moradores da zona rural, produtores e demais usuários. Em períodos de chuva, a situação se agrava, aumentando o risco de acidentes e o isolamento da população.

Segundo Dra. Taíssa, a manutenção é urgente para garantir trafegabilidade, segurança e evitar prejuízos no transporte de mercadorias e na mobilidade local. “Garantir a recuperação dessa ponte é fundamental para o desenvolvimento da região e para a qualidade de vida das famílias que dependem dessa via”, afirmou.

A deputada reforçou que seguirá acompanhando a demanda até que a obra seja executada. “É o recurso do povo, voltando para o povo”, concluiu.



Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar
Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar


 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ALE-RO Lei criada pela Assembleia em 1991 garantiu preservação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
ALE-RO Assembleia Legislativa de Rondônia relembra lei pioneira que garantiu a preservação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
ALE-RO Melhorias na infraestrutura: Alan Queiroz solicita obras de recuperação da RO-420, em Nova Mamoré
ALE-RO Fabrício Carpinejar, que já vendeu mais de 1 milhão de livros, será palestrante no Dia do Estagiário
ALE-RO Filósofo renomeado, Luiz Felipe Pondé abordará o mercado de trabalho, no Dia do Estagiário da Assembleia Legislativa
ALE-RO Dra. Taíssa solicita ao DER manutenção na RO-010, no acesso ao Distrito de Tarilândia
Porto Velho, RO
Atualizado às 12h01
34°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 39°

32° Sensação
4.63 km/h Vento
22% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (16/08)

Mín. 20° Máx. 39°

Parcialmente nublado
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Cidades - Há 7 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
3
Cidades - Há 7 dias Prefeitura realiza reunião entre secretários e os novos administradores dos distritos
4
Geral - Há 6 dias Governo de RO fortalece políticas culturais com fase piloto de plataforma audiovisual no sistema prisional
5
Política - Há 3 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias