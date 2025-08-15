Melhorias na infraestrutura: Alan Queiroz solicita obras de recuperação da RO-420, em Nova Mamoré

Com o objetivo de garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança para os moradores da região, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) atendeu a demanda do vereador Jefferson Clímaco (Republicanos) e indicou ao governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), a necessidade urgente de obras de recuperação na rodovia estadual RO-420 – Linha D, oficialmente denominada “Ana Lúcia Dermani de Aguiar”. A via atravessa o assentamento PIC Sidney Girão, no município de Nova Mamoré, e tem papel fundamental no escoamento da produção local e no deslocamento das comunidades rurais.

É necessário realizar essas obras na rodovia, pois a mesma não conta com pavimentação asfáltica e vários trechos da “rodovia de chão” aparecem “costelas” e buracos, oferecendo sérios riscos de acidentes que podem resultar em vítimas fatais, além dos prejuízos materiais aos veículos, segundo relatos dos motoristas e moradores locais.

Para o deputado Alan Queiroz, investir em infraestrutura viária é garantir dignidade e desenvolvimento para quem vive e trabalha no campo. “A recuperação da RO-420 é uma necessidade urgente. Essa estrada é o único acesso de muitas famílias à cidade, à saúde, à educação e à comercialização da produção. Nosso trabalho é justamente esse: ouvir a população e buscar soluções que promovam melhorias reais na vida das pessoas”, finalizou.

Essas obras de manutenção da rodovia são de suma importância para garantir o fluxo de passageiros, mercadorias e cargas, que é significativo em função de ser uma via de acesso constante e que precisa ser preparada para enfrentar o período das fortes chuvas no próximo inverno amazônico.

Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: DER-RO