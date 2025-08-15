Sexta, 15 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Fabrício Carpinejar, que já vendeu mais de 1 milhão de livros, será palestrante no Dia do Estagiário

A palestra vai abordar assuntos essenciais para quem está no início da trajetória profissional.

15/08/2025 07h17
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Carpinejar é autor de 52 livros, vencedor de mais de 20 prêmios literários — entre eles duas edições do Jabuti — e já vendeu mais de 1 milhão de exemplares (Foto: Arquivo pessoal)
Carpinejar é autor de 52 livros, vencedor de mais de 20 prêmios literários — entre eles duas edições do Jabuti — e já vendeu mais de 1 milhão de exemplares (Foto: Arquivo pessoal)

A Assembleia Legislativa de Rondônia vai comemorar o Dia do Estagiário na próxima segunda-feira (18) com uma programação especial que terá como destaques a participação do escritor, jornalista e influenciador Fabrício Carpinejar. Ele será o palestrante do 5° Painel – Ansiedade, Pertencimento e Bem-Estar no Ambiente de Trabalho, com o tema “Cuidar de si para crescer no mundo”.

 

A palestra vai abordar assuntos essenciais para quem está no início da trajetória profissional, como autocuidado, controle da autocobrança e da ansiedade, pertencimento e sensibilidade emocional no ambiente corporativo, além de estratégias para equilibrar vida pessoal e trabalho. Entre os tópicos que serão discutidos estão o papel do afeto e da saúde mental no desempenho profissional, como lidar com expectativas e frustrações e a importância de se sentir visto e valorizado no ambiente laboral.

 

A escolha desses temas é especialmente relevante para os estagiários, que frequentemente enfrentam desafios de adaptação, pressão por resultados e necessidade de construir vínculos no local de trabalho. O painel pretende oferecer reflexões e orientações que contribuam para o desenvolvimento pessoal e profissional, reforçando que cuidar de si mesmo é fundamental para crescer de forma saudável e sustentável na carreira.

 

Carpinejar é autor de 52 livros, vencedor de mais de 20 prêmios literários — entre eles duas edições do Jabuti — e já vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Colunista do jornal Zero Hora e do mineiro O Tempo, além de comentarista da Rádio Gaúcha, também é um fenômeno nas redes sociais, com mais de 10 milhões de seguidores, conhecido por seus “guardanapos poéticos” e reflexões sobre empatia, criatividade, luto e relações humanas.

 

Reconhecido pela crítica e pelo público, já foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, professor universitário e palestrante em grandes empresas e instituições. Carpinejar é considerado uma das vozes mais influentes da literatura e da comunicação no Brasil.

 

Texto: Elianio Nascimento I Jornalista
Foto: Arquivo pessoal

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
