Sexta, 15 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,39

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaDra. Taíssa solicita manutenção na 1ª ponte da Linha 21B, em PalmeirasGeralVale do Paraíba tem 28 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violênciaGeralBarretos tem 13 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violênciaJustiçaNunes vota por absolvição, mas maioria do STF condena Carla ZambelliGeralSão José do Rio Preto tem 86 municípios que oferecem auxílio-aluguel à mulher vítima de violência
Política ALE-RO

Filósofo renomeado, Luiz Felipe Pondé abordará o mercado de trabalho, no Dia do Estagiário da Assembleia Legislativa

Palestra será no dia 18 de agosto.

15/08/2025 07h17
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Pondé é colunista da Folha de S.Paulo há mais de 17 anos (Foto: Divulgação)
Pondé é colunista da Folha de S.Paulo há mais de 17 anos (Foto: Divulgação)

A Assembleia Legislativa de Rondônia terá, na próxima segunda-feira (18), um dos filósofos mais influentes do país como convidado especial para o Dia do Estagiário. Luiz Felipe Pondé será o responsável pelo 2° Painel – Mercado de Trabalho e Novas Competências no Mundo Contemporâneo, com o tema “O desafio de construir uma carreira com propósito”.

 

Pondé é colunista da Folha de S.Paulo há mais de 17 anos e apresenta, ao lado da jornalista Thaís Oyama, o programa Linhas Cruzadas na TV Cultura. Com presença marcante no cenário intelectual brasileiro, é conhecido pela independência de pensamento e por análises que unem referências filosóficas e uma visão realista, muitas vezes marcada pelo pessimismo.

 

Doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), com pós-doutorado na Universidade de Tel Aviv, em Israel, é professor da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Autor de mais de 20 livros, com destaque para Como aprendi a pensar, Uma filosofia politicamente incorreta e Filosofia para corajosos, títulos que se destacam por provocar reflexões profundas sobre a sociedade.

 

Sua atuação também se estende para as plataformas digitais, onde soma cerca de 2,5 milhões de seguidores. Mantém mais de 15 cursos on-line e, recentemente, lançou o podcast Dirty Job, em parceria com a filósofa Gabriela Tessitore.

 

Importância do painel para os estagiários

 

No painel que apresentará na Assembleia Legislativa, Pondé trará reflexões sobre o mundo do trabalho no século XXI sob uma ótica filosófica e crítica, explorando questões como a busca por sentido e autenticidade em meio às pressões e incertezas do mercado, e o impacto das transformações culturais, sociais e tecnológicas na construção da identidade profissional.

 

Os tópicos incluem o que significa ter uma carreira no mundo contemporâneo, o desafio de decidir caminhos sem paralisar diante das opções, a pressão pelo sucesso e o equilíbrio entre propósito e sobrevivência. Para os estagiários, que estão iniciando a trajetória profissional, essas reflexões são fundamentais para compreender que construir uma carreira sólida envolve não apenas habilidades técnicas, mas também clareza sobre valores pessoais, capacidade de lidar com frustrações e consciência das mudanças constantes no mercado.

 

O painel busca oferecer uma perspectiva que ultrapassa dicas práticas, convidando os jovens a refletir sobre como alinhar liberdade, estabilidade, desejo e realidade ao longo da vida profissional, sem perder de vista a própria identidade.

 

Texto: Elianio Nascimento I Jornalista
Foto: Arquivo pessoal

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ALE-RO Dra. Taíssa solicita manutenção na 1ª ponte da Linha 21B, em Palmeiras
ALE-RO Lei criada pela Assembleia em 1991 garantiu preservação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
ALE-RO Assembleia Legislativa de Rondônia relembra lei pioneira que garantiu a preservação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
ALE-RO Melhorias na infraestrutura: Alan Queiroz solicita obras de recuperação da RO-420, em Nova Mamoré
ALE-RO Fabrício Carpinejar, que já vendeu mais de 1 milhão de livros, será palestrante no Dia do Estagiário
ALE-RO Dra. Taíssa solicita ao DER manutenção na RO-010, no acesso ao Distrito de Tarilândia
Porto Velho, RO
Atualizado às 12h01
34°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 39°

32° Sensação
4.63 km/h Vento
22% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (16/08)

Mín. 20° Máx. 39°

Parcialmente nublado
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Cidades - Há 7 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
3
Cidades - Há 7 dias Prefeitura realiza reunião entre secretários e os novos administradores dos distritos
4
Geral - Há 6 dias Governo de RO fortalece políticas culturais com fase piloto de plataforma audiovisual no sistema prisional
5
Política - Há 3 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias