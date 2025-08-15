Filósofo renomeado, Luiz Felipe Pondé abordará o mercado de trabalho, no Dia do Estagiário da Assembleia Legislativa

Pondé é colunista da Folha de S.Paulo há mais de 17 anos (Foto: Divulgação)

A Assembleia Legislativa de Rondônia terá, na próxima segunda-feira (18), um dos filósofos mais influentes do país como convidado especial para o Dia do Estagiário. Luiz Felipe Pondé será o responsável pelo 2° Painel – Mercado de Trabalho e Novas Competências no Mundo Contemporâneo, com o tema “O desafio de construir uma carreira com propósito”.

Pondé é colunista da Folha de S.Paulo há mais de 17 anos e apresenta, ao lado da jornalista Thaís Oyama, o programa Linhas Cruzadas na TV Cultura. Com presença marcante no cenário intelectual brasileiro, é conhecido pela independência de pensamento e por análises que unem referências filosóficas e uma visão realista, muitas vezes marcada pelo pessimismo.

Doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), com pós-doutorado na Universidade de Tel Aviv, em Israel, é professor da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Autor de mais de 20 livros, com destaque para Como aprendi a pensar, Uma filosofia politicamente incorreta e Filosofia para corajosos, títulos que se destacam por provocar reflexões profundas sobre a sociedade.

Sua atuação também se estende para as plataformas digitais, onde soma cerca de 2,5 milhões de seguidores. Mantém mais de 15 cursos on-line e, recentemente, lançou o podcast Dirty Job, em parceria com a filósofa Gabriela Tessitore.

Importância do painel para os estagiários

No painel que apresentará na Assembleia Legislativa, Pondé trará reflexões sobre o mundo do trabalho no século XXI sob uma ótica filosófica e crítica, explorando questões como a busca por sentido e autenticidade em meio às pressões e incertezas do mercado, e o impacto das transformações culturais, sociais e tecnológicas na construção da identidade profissional.

Os tópicos incluem o que significa ter uma carreira no mundo contemporâneo, o desafio de decidir caminhos sem paralisar diante das opções, a pressão pelo sucesso e o equilíbrio entre propósito e sobrevivência. Para os estagiários, que estão iniciando a trajetória profissional, essas reflexões são fundamentais para compreender que construir uma carreira sólida envolve não apenas habilidades técnicas, mas também clareza sobre valores pessoais, capacidade de lidar com frustrações e consciência das mudanças constantes no mercado.

O painel busca oferecer uma perspectiva que ultrapassa dicas práticas, convidando os jovens a refletir sobre como alinhar liberdade, estabilidade, desejo e realidade ao longo da vida profissional, sem perder de vista a própria identidade.

Texto: Elianio Nascimento I Jornalista

Foto: Arquivo pessoal