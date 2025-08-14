Alan Queiroz solicita a realização do Programa "Tchau Poeira" no município de Guajará-Mirim

Com a execução do Programa "Tchau Poeira" será possível garantir mais segurança, mobilidade e dignidade para as famílias da localidade (Foto: DER-RO)

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou que o governo de Rondônia contemple com o Programa "Tchau Poeira", a pavimentação asfáltica com sarjeta e meio fio das ruas do bairro Caetano, no município de Guajará-Mirim. A solicitação do parlamentar foi direcionada ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes (DER), visando a melhoria na infraestrutura da localidade.

A solicitação reforça o compromisso do deputado com o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população de Guajará-Mirim. O bairro Caetano, como muitos outros da região, enfrenta problemas estruturais nas vias, especialmente em períodos chuvosos, quando a poeira e a lama dificultam o tráfego e causam transtornos aos moradores. Com a execução do Programa "Tchau Poeira" será possível garantir mais segurança, mobilidade e dignidade para as famílias da localidade.

O deputado Alan Queiroz destacou a importância da ação para a população do município. “Investir na infraestrutura urbana é investir na qualidade de vida das pessoas. O bairro Caetano merece esse olhar atento do poder público, e estamos trabalhando para que a pavimentação chegue o quanto antes, levando mais conforto e bem-estar para os moradores”, afirmou o parlamentar.

Vale destacar que a chegada do Programa "Tchau Poeira" permitirá o fim de buracos, poeira que causa doenças pulmonares nos moradores e excesso de lama, valorizando assim, os imóveis da localidade. Com essa solicitação, o deputado Alan Queiroz reafirma o seu compromisso com as questões que impactam a vida dos rondonienses, atuando para lhes fornecer melhor qualidade de vida.

Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: DER-RO