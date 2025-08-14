Inclusão: deputada Cláudia de Jesus indica ensino de Libras nas escolas de Rondônia

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) indicou à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) a necessidade de inserir a disciplina de Língua Brasileira de Sinais (Libras) na grade curricular do Ensino Fundamental e Médio da rede pública estadual de ensino em Rondônia. A proposta tem como objetivo ampliar a inclusão social e educacional de pessoas com deficiência auditiva.



Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge), mais de 60 mil pessoas em Rondônia possuem algum grau de dificuldade auditiva, sendo 19 mil com deficiência auditiva reconhecida. “A escola precisa refletir a sociedade que queremos construir. Ensinar Libras desde cedo é promover respeito e garantir o direito de todos à comunicação plena”, defendeu a deputada Cláudia de Jesus.



Além de garantir o direito à comunicação das pessoas surdas, a proposta reforça o cumprimento da Lei 10.436/2002, que reconhece a Libras como meio legal de comunicação, bem como o Decreto 5.626/2005 e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015).

Texto: Cristiane Abreu I Assessoria parlamentar