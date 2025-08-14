Ieda Chaves destina carro à Casa de Apoio Amor e Vida e fortalece o apoio a pacientes em Vilhena

Durante agenda parlamentar em Vilhena, na última terça-feira (12), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) acompanhou as atividades, as demandas e o uso de um automóvel entregue à Associação Casa de Apoio Amor e Vida (CAAV). A instituição, que acolhe pessoas em tratamento de saúde na região, recebeu o veículo por meio de uma emenda parlamentar individual no valor de R$ 90 mil.

Foto: Reprodução/ALE-RO

“Foi excelente conhecer esse trabalho. Sempre há quem precise de acolhimento, principalmente quando a pessoa está sem suporte num momento tão difícil que envolve a saúde. Sei que este veículo vai contribuir muito para a mobilidade daqueles que vêm ao município em busca de atendimento médico ou quando não conseguem resolver alguma demanda no mesmo dia”, afirmou Ieda Chaves.

Foto: Reprodução/ALE-RO

De acordo com Clotilde Muniz, assistente social e idealizadora da casa de apoio, o local tem estrutura para atender até 30 pessoas. “Muitas vezes, elas não têm condições de pagar veículos por aplicativo. Então, agradecemos o carro, pois agora a nossa instituição se alavancou”, declarou. Ela acrescentou que o benefício é satisfatório, pois “a sociedade passa a reconhecer o trabalho e a possibilitar mais e melhores ações em prol das pessoas”.

A necessidade foi apresentada pelo voluntário José Vieira Coelho, popularmente conhecido como Zezinho, que também é uma liderança local. O recurso foi viabilizado via Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

Serviço

A Casa de Apoio Amor e Vida (CAAV) fica na Rua Sabino Bezerra de Queiroz, 4915, Jardim Eldorado. Doações de alimentos, enxovais e itens de higiene pessoal podem ser feitas pelos telefones (69) 3322-0995 e (69) 99216-1910.



Texto: Etiene Gonçalves | Jornalista

Foto: Divulgação