Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,42

Euro

R$ 6,3

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaDeputado Alex Redano solicita escavadeira hidráulica e patrolamento para Linha Verde, no distrito de TriunfoPolíticaLuís do Hospital anuncia primeira campanha de doação de sangue em TarilândiaPolíticaReta final: Dra. Taíssa e governador Marcos Rocha acompanham pavimentação histórica da RO-420 em JacinópolisGeralTerceiro trem da Linha 17-Ouro chega ao Pátio Água EspraiadaAgriculturaParaná inicia colheita de 2,6 milhões de toneladas de trigo, principal cultura de inverno
Política ALE-RO

Ieda Chaves destina carro à Casa de Apoio Amor e Vida e fortalece o apoio a pacientes em Vilhena

Emenda parlamentar na ordem de R$ 90 mil auxiliará a entidade que atende até 30 pessoas simultaneamente.

14/08/2025 10h16
Por: Redação Fonte: ALE-RO
A Casa de Apoio Amor e Vida (CAAV) fica na Rua Sabino Bezerra de Queiroz, 4915, Jardim Eldorado (Foto: Divulgação)
A Casa de Apoio Amor e Vida (CAAV) fica na Rua Sabino Bezerra de Queiroz, 4915, Jardim Eldorado (Foto: Divulgação)

Durante agenda parlamentar em Vilhena, na última terça-feira (12), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) acompanhou as atividades, as demandas e o uso de um automóvel entregue à Associação Casa de Apoio Amor e Vida (CAAV). A instituição, que acolhe pessoas em tratamento de saúde na região, recebeu o veículo por meio de uma emenda parlamentar individual no valor de R$ 90 mil.

 

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO

 

“Foi excelente conhecer esse trabalho. Sempre há quem precise de acolhimento, principalmente quando a pessoa está sem suporte num momento tão difícil que envolve a saúde. Sei que este veículo vai contribuir muito para a mobilidade daqueles que vêm ao município em busca de atendimento médico ou quando não conseguem resolver alguma demanda no mesmo dia”, afirmou Ieda Chaves.

 

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO

 

De acordo com Clotilde Muniz, assistente social e idealizadora da casa de apoio, o local tem estrutura para atender até 30 pessoas. “Muitas vezes, elas não têm condições de pagar veículos por aplicativo. Então, agradecemos o carro, pois agora a nossa instituição se alavancou”, declarou. Ela acrescentou que o benefício é satisfatório, pois “a sociedade passa a reconhecer o trabalho e a possibilitar mais e melhores ações em prol das pessoas”.

 

A necessidade foi apresentada pelo voluntário José Vieira Coelho, popularmente conhecido como Zezinho, que também é uma liderança local. O recurso foi viabilizado via Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

 

Serviço

 

A Casa de Apoio Amor e Vida (CAAV) fica na Rua Sabino Bezerra de Queiroz, 4915, Jardim Eldorado. Doações de alimentos, enxovais e itens de higiene pessoal podem ser feitas pelos telefones (69) 3322-0995 e (69) 99216-1910. 


Texto: Etiene Gonçalves | Jornalista
Foto: Divulgação

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ALE-RO Deputado Alex Redano solicita escavadeira hidráulica e patrolamento para Linha Verde, no distrito de Triunfo
ALE-RO Luís do Hospital anuncia primeira campanha de doação de sangue em Tarilândia
ALE-RO Reta final: Dra. Taíssa e governador Marcos Rocha acompanham pavimentação histórica da RO-420 em Jacinópolis
ALE-RO Rodovia do Boi recebe 84 km de pavimentação e entra para a história como maior obra viária do Governo de Rondônia
ALE-RO Dra. Taíssa destina emenda parlamentar de R$ 430 mil para fortalecer agricultura familiar na região de Buritis
ALE-RO Assembleia Legislativa de Rondônia anuncia banca organizadora para novo concurso público
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
35°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 38°

33° Sensação
5.66 km/h Vento
23% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 6 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias