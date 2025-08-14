Ismael Crispin leva ao governador relatório que traduz expectativas da população sobre a atualização zoneamento de Rondônia

Carregando as vozes e expectativas da população rondoniense, que deseja um futuro de crescimento responsável e sustentável para o estado, o deputado Ismael Crispin (MDB), presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Assembleia Legislativa, entregou nesta quarta-feira (13) ao governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil) o Relatório das Audiências Públicas sobre a importância da atualização do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico (ZSEE).

O documento é resultado de um trabalho intenso de escuta e diálogo, consolidando contribuições coletadas em seis audiências públicas realizadas nos municípios de Cerejeiras, Alta Floresta, São Miguel do Guaporé, Nova Mamoré, Pimenta Bueno e Machadinho do Oeste. Os encontros reuniram agricultores, empresários, representantes de entidades de classe, órgãos governamentais e moradores, que participaram ativamente das discussões. A maioria das manifestações foi positiva, reafirmando o interesse coletivo na construção de um zoneamento que harmonize o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental.

Durante o ato de entrega, Ismael Crispin ressaltou que o relatório marca uma etapa decisiva no processo de atualização do ZSEE. “Essas audiências aproximaram o Legislativo e o Executivo das realidades locais. Este documento traduz a visão da nossa gente e precisa servir de base para decisões que conciliem progresso e responsabilidade ambiental”, afirmou.

O governador Marcos Rocha, por sua vez, assumiu um compromisso imediato; determinou a formação de uma comissão composta pela Casa Civil, Sedam, Sepat, PGE e com convite à Faperon, encarregada de, em até 15 dias, apresentar uma análise detalhada do trabalho realizado. A partir desse estudo, poderá ser elaborada a proposta de mensagem a ser encaminhada à Casa Legislativa.

Com essa decisão, inicia-se uma nova etapa de trabalho conjunto entre Executivo e Legislativo, visando consolidar um zoneamento que garanta segurança jurídica, desenvolvimento econômico e preservação ambiental para todo o estado.

Texto: Laila Moraes I Jornalista

Foto: Jiuliano Salim