Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,42

Euro

R$ 6,3

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaDeputado Alex Redano solicita escavadeira hidráulica e patrolamento para Linha Verde, no distrito de TriunfoPolíticaLuís do Hospital anuncia primeira campanha de doação de sangue em TarilândiaPolíticaReta final: Dra. Taíssa e governador Marcos Rocha acompanham pavimentação histórica da RO-420 em JacinópolisGeralTerceiro trem da Linha 17-Ouro chega ao Pátio Água EspraiadaAgriculturaParaná inicia colheita de 2,6 milhões de toneladas de trigo, principal cultura de inverno
Política ALE-RO

Assembleia Legislativa de Rondônia faz aulão do Projeto Acelero Enem 2025

A ideia do presidente da Casa de Leis, Alex Redano, foi uma oportunidade para que estudantes melhorassem a preparação para as provas.

14/08/2025 09h04
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Auditório da Alero ficou lotado para o primeiro aulão do projeto Acelero Enem 2025 (Fotos: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
Auditório da Alero ficou lotado para o primeiro aulão do projeto Acelero Enem 2025 (Fotos: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), por meio da Escola do Legislativo (Elero), realizou na noite de quarta-feira (13), o primeiro aulão do Projeto Acelero Enem 2025. As aulas ministradas por professores de diferentes áreas do conhecimento ocorreram no auditório da Casa de Leis e contaram com estudantes de diversas escolas de Porto Velho.

 

O idealizador desse evento foi o presidente da Alero, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), que participou da abertura do aulão. Ele conversou com os estudantes e fez um anúncio em primeira mão para a plateia de jovens, e que era também um convite. “Eu tenho duas novidades muito legais para vocês. Uma acabou de sair no Diário da Assembleia Legislativa. Acabamos de lançar um edital do concurso público da Casa e serão 200 vagas mais vagas reservas com salários de até R$ 24 mil. Vou fazer uma previsão que vários estarão tomando posse com servidores dessa casa. Outra novidade é o novo curso que será lançado pela Escola do Legislativo, chamado ‘Profissões do Futuro’, onde os jovens poderão trabalhar de casa ou de onde quiser, simplesmente com tablets, celular e internet. O mundo está se modernizando e se você não ficar antenado fica para trás. O mundo é das pessoas destemidas que fazem o futuro acontecer por elas mesmas. Vocês estão no caminho certo, que é o da educação”, declarou.

 

O diretor da Escola do Legislativo de Rondônia, Welys Assis, contou que o Projeto Acelero Enem 2025, tentou alcançar o maior número possível de estudantes e para isso, foi pensada em toda a logística que proporcionasse aos alunos participarem.

 

“Teremos sete aulões distribuídos em diferentes municípios do estado. Em Porto Velho haverá mais um aulão no dia 19 de outubro, que é um domingo. Para esse primeiro, colocamos quatro ônibus à disposição para buscar os alunos nas escolas. Além disso, também transmitimos as aulas pelo Youtube da Assembleia Legislativa”, explicou.

 

Sonhos

 

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO
Carla Freire quer fazer psicologia e elogiou o aulão (Fotos: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

Para a estudante Carla Freire, que cursa 3º ano na Escola Murilo Braga, na capital, e participou do aulão, essa é uma oportunidade de melhorar a preparação dela para o Exame Nacional do Ensino Médio, que ocorre no próximo mês de novembro. “Eu decidi vir, porque quero conhecer melhor o Enem e melhorar a minha formação. É uma experiência única. Quero saber como será a redação, pois, pretendo fazer psicologia. Espero ter sorte para conseguir passar”, afirmou.

 

Carla estava acompanhada da amiga Yohana Emile, que também cursa o 3º ano do Ensino Médio, na mesma escola. Ela disse que será a primeira vez que vai fazer o Enem e tem como sonho se tornar médica veterinária.

 

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO
Yohana Emile acredita que o aulão pode ajudar na redação e sonha em cursar veterinária (Fotos: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

“Vim para o aulão, pois desejo conseguir entrar no curso que sonho. Esse aulão servirá para a redação e para outras matérias que a escola não te deixa tão preparada. Esse nome Acelero vai fazer com que a gente acelere os estudos”, brincou.

 

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO
Carlos Henrique e Sara Gromam querem entrar em universidades federais e acreditam que o aulão pode melhorar a preparação (Fotos: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

O casal de adolescentes Carlos Henrique, 17, e Sara Gromam, 18, também estava participando do aulão. Ele disse que pretende cursar Tecnologia da Informação e ela, Odontologia. Falaram que essa é uma oportunidade para melhorar os conhecimentos. “Achamos ótimo, pois, muita gente não está estudando e aqui pode se motivar para estudar mais. Nós queremos entrar em faculdades federais, então temos que se preparar bem”, enfatizaram.   

 

Acompanhe a galeria de fotos do evento aqui.

 

Texto: Ivanilson Tolentino I Jornalista Secom ALE/RO
Fotos: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ALE-RO Deputado Alex Redano solicita escavadeira hidráulica e patrolamento para Linha Verde, no distrito de Triunfo
ALE-RO Luís do Hospital anuncia primeira campanha de doação de sangue em Tarilândia
ALE-RO Reta final: Dra. Taíssa e governador Marcos Rocha acompanham pavimentação histórica da RO-420 em Jacinópolis
ALE-RO Rodovia do Boi recebe 84 km de pavimentação e entra para a história como maior obra viária do Governo de Rondônia
ALE-RO Dra. Taíssa destina emenda parlamentar de R$ 430 mil para fortalecer agricultura familiar na região de Buritis
ALE-RO Assembleia Legislativa de Rondônia anuncia banca organizadora para novo concurso público
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
35°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 38°

33° Sensação
5.66 km/h Vento
23% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 6 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias