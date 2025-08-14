Assembleia Legislativa de Rondônia faz aulão do Projeto Acelero Enem 2025

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), por meio da Escola do Legislativo (Elero), realizou na noite de quarta-feira (13), o primeiro aulão do Projeto Acelero Enem 2025. As aulas ministradas por professores de diferentes áreas do conhecimento ocorreram no auditório da Casa de Leis e contaram com estudantes de diversas escolas de Porto Velho.

O idealizador desse evento foi o presidente da Alero, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), que participou da abertura do aulão. Ele conversou com os estudantes e fez um anúncio em primeira mão para a plateia de jovens, e que era também um convite. “Eu tenho duas novidades muito legais para vocês. Uma acabou de sair no Diário da Assembleia Legislativa. Acabamos de lançar um edital do concurso público da Casa e serão 200 vagas mais vagas reservas com salários de até R$ 24 mil. Vou fazer uma previsão que vários estarão tomando posse com servidores dessa casa. Outra novidade é o novo curso que será lançado pela Escola do Legislativo, chamado ‘Profissões do Futuro’, onde os jovens poderão trabalhar de casa ou de onde quiser, simplesmente com tablets, celular e internet. O mundo está se modernizando e se você não ficar antenado fica para trás. O mundo é das pessoas destemidas que fazem o futuro acontecer por elas mesmas. Vocês estão no caminho certo, que é o da educação”, declarou.

O diretor da Escola do Legislativo de Rondônia, Welys Assis, contou que o Projeto Acelero Enem 2025, tentou alcançar o maior número possível de estudantes e para isso, foi pensada em toda a logística que proporcionasse aos alunos participarem.

“Teremos sete aulões distribuídos em diferentes municípios do estado. Em Porto Velho haverá mais um aulão no dia 19 de outubro, que é um domingo. Para esse primeiro, colocamos quatro ônibus à disposição para buscar os alunos nas escolas. Além disso, também transmitimos as aulas pelo Youtube da Assembleia Legislativa”, explicou.

Sonhos

Foto: Reprodução/ALE-RO Carla Freire quer fazer psicologia e elogiou o aulão (Fotos: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)



Para a estudante Carla Freire, que cursa 3º ano na Escola Murilo Braga, na capital, e participou do aulão, essa é uma oportunidade de melhorar a preparação dela para o Exame Nacional do Ensino Médio, que ocorre no próximo mês de novembro. “Eu decidi vir, porque quero conhecer melhor o Enem e melhorar a minha formação. É uma experiência única. Quero saber como será a redação, pois, pretendo fazer psicologia. Espero ter sorte para conseguir passar”, afirmou.

Carla estava acompanhada da amiga Yohana Emile, que também cursa o 3º ano do Ensino Médio, na mesma escola. Ela disse que será a primeira vez que vai fazer o Enem e tem como sonho se tornar médica veterinária.

Foto: Reprodução/ALE-RO Yohana Emile acredita que o aulão pode ajudar na redação e sonha em cursar veterinária (Fotos: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)



“Vim para o aulão, pois desejo conseguir entrar no curso que sonho. Esse aulão servirá para a redação e para outras matérias que a escola não te deixa tão preparada. Esse nome Acelero vai fazer com que a gente acelere os estudos”, brincou.

Foto: Reprodução/ALE-RO Carlos Henrique e Sara Gromam querem entrar em universidades federais e acreditam que o aulão pode melhorar a preparação (Fotos: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)



O casal de adolescentes Carlos Henrique, 17, e Sara Gromam, 18, também estava participando do aulão. Ele disse que pretende cursar Tecnologia da Informação e ela, Odontologia. Falaram que essa é uma oportunidade para melhorar os conhecimentos. “Achamos ótimo, pois, muita gente não está estudando e aqui pode se motivar para estudar mais. Nós queremos entrar em faculdades federais, então temos que se preparar bem”, enfatizaram.

Acompanhe a galeria de fotos do evento aqui.

Texto: Ivanilson Tolentino I Jornalista Secom ALE/RO

Fotos: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO