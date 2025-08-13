Equipe campeã de robótica do Sesi Vilhena é homenageada com presença do deputado Luizinho Goebel

A competição, que aconteceu de 3 a 6 de julho em Sidney, Austrália, foi um marco para mais de 70 equipes de diversos países (Foto: Assessoria parlamentar)

A Moção de Aplauso foi apresentada pelo vereador Eliton Costa (Republicanos), em reconhecimento ao talento e à dedicação do time vilhenense. Esta honraria visa destacar as conquistas e o esforço dos atletas que representam nossa comunidade com grande dedicação e compromisso. O reconhecimento oficial por meio de moções de aplauso, como a proposta pelo vereador, é fundamental para valorizar o trabalho das equipes esportivas locais.

Este reconhecimento se deu pela conquista do 2º lugar no Asia Pacific Open Championship, um dos mais prestigiados torneios internacionais de robótica da categoria First Lego League Challenge.

A equipe campeã de robótica do Sesi de Vilhena recebeu uma homenagem especial na câmara municipal, destacando suas conquistas e contribuição para o desenvolvimento tecnológico da região. A homenagem foi realizada na Câmara de Vereadores de Vilhena com a presença do deputado Luizinho Goebel (Podemos), que reconheceu o talento e se mostrou entusiasmado com as inovações tecnológicas e do potencial dos jovens estudantes.

A competição, que aconteceu de 3 a 6 de julho em Sidney, Austrália, foi um marco para mais de 70 equipes de diversos países. Este evento de nível mundial não só destacou talentos, mas também promoveu a cultura e a união entre nações. Durante esses dias, o grupo representou o município e o Brasil, alcançando destaque em um evento de nível mundial.

A equipe de jovens talentos foi reconhecida por suas notáveis qualidades, criatividade e determinação. Esses atributos são essenciais para o sucesso em competições acadêmicas e científicas, onde a inovação e a perseverança se destacam.

Durante a cerimônia de homenagem, Luizinho Goebel ressaltou a importância do trabalho colaborativo e da dedicação que cada membro da equipe investiu em seus projetos. Ele enfatizou que o apoio institucional desempenha um papel crucial em iniciativas educacionais, pois fornece recursos e incentivos fundamentais para o desenvolvimento de habilidades e capacidades. O parlamentar destacou que a conquista da equipe é, acima de tudo, um reflexo de talento e esforço coletivo, disse o deputado.

Com o resultado, Vilhena e Rondônia ganharam visibilidade no cenário internacional da robótica, incentivando outros jovens a participarem de iniciativas voltadas à ciência e à tecnologia.

