Deputada Dra. Taíssa Sousa participa da inauguração da nova praça em Vista Alegre do Abunã

O distrito de Vista Alegre do Abunã viveu um momento de festa e união na terça-feira (12), com a inauguração da nova praça, um espaço pensado para promover lazer, integração e bem-estar aos moradores. A solenidade contou com a presença da deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), além de outras autoridades estaduais e municipais, que prestigiaram a entrega e celebraram junto à população essa importante conquista.



A obra, fruto do compromisso do Governo de Rondônia, foi viabilizada por meio da atuação do governador Coronel Marcos Rocha e do chefe da Casa Civil e secretário da Seosp, Elias Rezende. Durante a cerimônia, a deputada parabenizou ambos pela sensibilidade e compromisso em entregar obras que realmente melhoram a vida das pessoas.



“Uma praça é muito mais do que bancos e jardins. É um ponto de encontro, um espaço onde famílias se reúnem, crianças brincam e a comunidade se fortalece. Vista Alegre do Abunã merecia este presente”, afirmou a deputada, reforçando que investimentos assim valorizam e transformam os distritos.



Com a entrega, os moradores ganham um novo cartão-postal, que além de embelezar a região, se torna um ambiente seguro para atividades de lazer, cultura e eventos comunitários. A inauguração foi marcada por clima festivo e pela participação ativa da comunidade, que lotou o espaço para celebrar o momento histórico.



Para a deputada Dra. Taíssa Sousa, a obra simboliza a aplicação correta dos recursos públicos: “É o recurso do povo, voltando para o povo.”

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar