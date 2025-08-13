Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,39

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosCâmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportivaCâmara dos DeputadosEspecialistas e parlamentares defendem contratação de doulas para humanizar partos e combater violência obstétricaCâmara dos DeputadosDeputados analisam projeto que garante votação não presencial em eleição de organização esportiva; acompanheCâmara dos DeputadosCâmara aprova projeto que inclui crime de assédio sexual no Código Penal MilitarPolíticaLula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária
Política ALE-RO

Deputada Dra. Taíssa Sousa participa da inauguração da nova praça em Vista Alegre do Abunã

Espaço de lazer e integração fortalece a convivência e a qualidade de vida da comunidade.

13/08/2025 15h50
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Distrito de Vista Alegre do Abunã (Foto: Assessoria Parlamentar)
Distrito de Vista Alegre do Abunã (Foto: Assessoria Parlamentar)

O distrito de Vista Alegre do Abunã viveu um momento de festa e união na terça-feira (12), com a inauguração da nova praça, um espaço pensado para promover lazer, integração e bem-estar aos moradores. A solenidade contou com a presença da deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), além de outras autoridades estaduais e municipais, que prestigiaram a entrega e celebraram junto à população essa importante conquista.

A obra, fruto do compromisso do Governo de Rondônia, foi viabilizada por meio da atuação do governador Coronel Marcos Rocha e do chefe da Casa Civil e secretário da Seosp, Elias Rezende. Durante a cerimônia, a deputada parabenizou ambos pela sensibilidade e compromisso em entregar obras que realmente melhoram a vida das pessoas.

“Uma praça é muito mais do que bancos e jardins. É um ponto de encontro, um espaço onde famílias se reúnem, crianças brincam e a comunidade se fortalece. Vista Alegre do Abunã merecia este presente”, afirmou a deputada, reforçando que investimentos assim valorizam e transformam os distritos.

Com a entrega, os moradores ganham um novo cartão-postal, que além de embelezar a região, se torna um ambiente seguro para atividades de lazer, cultura e eventos comunitários. A inauguração foi marcada por clima festivo e pela participação ativa da comunidade, que lotou o espaço para celebrar o momento histórico.

Para a deputada Dra. Taíssa Sousa, a obra simboliza a aplicação correta dos recursos públicos: “É o recurso do povo, voltando para o povo.”

 

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar
Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Política Lula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária
ALE-RO Equipe campeã de robótica do Sesi Vilhena é homenageada com presença do deputado Luizinho Goebel
Política Comissão do Senado aprova Wadih Damous para presidência da ANS
Política “Soberania é intocável”, diz Lula ao anunciar ajuda a exportadores
ALE-RO Dra. Taíssa solicita esclarecimentos à Sesau sobre paralisação de exames no Centro de Diagnóstico por Imagem de Rondônia
Política CCJ aprova aumento de pena para aliciamento de crianças na internet
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 38°

24° Sensação
0 km/h Vento
78% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias