Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,39

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosCâmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportivaCâmara dos DeputadosEspecialistas e parlamentares defendem contratação de doulas para humanizar partos e combater violência obstétricaCâmara dos DeputadosDeputados analisam projeto que garante votação não presencial em eleição de organização esportiva; acompanheCâmara dos DeputadosCâmara aprova projeto que inclui crime de assédio sexual no Código Penal MilitarPolíticaLula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária
Política ALE-RO

Dra. Taíssa solicita esclarecimentos à Sesau sobre paralisação de exames no Centro de Diagnóstico por Imagem de Rondônia

Parlamentar cobra informações sobre motivos, prazos e alternativas para retomada do serviço essencial à saúde pública.

13/08/2025 15h26
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) (Foto: Assessoria Parlamentar)
Deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) (Foto: Assessoria Parlamentar)

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou requerimento de nº 2395/2025 à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) solicitando informações detalhadas sobre a interrupção dos exames realizados no Centro de Diagnóstico por Imagem de Rondônia.

Segundo a parlamentar, o serviço é essencial para a detecção precoce e acompanhamento de diversas doenças, e sua suspensão tem causado preocupação tanto nos pacientes quanto nos profissionais da área da saúde. “Precisamos entender os motivos da paralisação, os prazos para retomada e quais medidas emergenciais estão sendo adotadas para não prejudicar a população que depende desses exames”, destacou.

O requerimento também busca saber se há contrato vigente para a prestação do serviço, se houve problemas técnicos ou administrativos e quais alternativas temporárias estão sendo disponibilizadas aos pacientes. Dra. Taíssa reforçou que a transparência e a celeridade na solução dessa situação são fundamentais.

“Garantir o acesso da população aos exames de imagem é uma questão de saúde pública. A interrupção desse serviço impacta diretamente diagnósticos, tratamentos e até procedimentos cirúrgicos que dependem desses resultados. Nosso compromisso é fiscalizar e cobrar soluções rápidas”, afirmou a deputada.

A ação faz parte do trabalho contínuo da parlamentar na defesa da saúde pública e do fortalecimento da rede de atendimento em Rondônia. “É o recurso do povo, voltando para o povo”, concluiu.

 

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar
Foto: Assessoria Parlamentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Política Lula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária
ALE-RO Equipe campeã de robótica do Sesi Vilhena é homenageada com presença do deputado Luizinho Goebel
Política Comissão do Senado aprova Wadih Damous para presidência da ANS
Política “Soberania é intocável”, diz Lula ao anunciar ajuda a exportadores
ALE-RO Deputada Dra. Taíssa Sousa participa da inauguração da nova praça em Vista Alegre do Abunã
Política CCJ aprova aumento de pena para aliciamento de crianças na internet
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 38°

24° Sensação
0 km/h Vento
78% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias