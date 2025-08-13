Segurança à Mulher: Dra. Taíssa protocola projeto de lei que garante direito de transferência para servidoras vítimas de violência doméstica

Com o objetivo de fortalecer a rede de proteção às mulheres e assegurar que vítimas de violência doméstica e familiar tenham condições reais de recomeçar suas vidas com dignidade e segurança, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) protocolou, na Assembleia Legislativa de Rondônia, o Projeto de Lei Ordinária (PLO) nº 873/2025, que dispõe sobre o direito de transferência de servidoras públicas estaduais que possuam medidas protetivas de urgência.



A proposta estabelece critérios e procedimentos claros para que as servidoras possam ser transferidas para outro município que possua órgãos estaduais compatíveis com suas funções, garantindo assim um ambiente de trabalho e moradia mais seguro.



Segundo o texto, o pedido deverá ser feito pela própria servidora diretamente ao seu superior hierárquico, devidamente justificado com base na medida protetiva concedida. Todo o processo terá caráter sigiloso, sem qualquer publicidade, e deverá ser concluído no prazo máximo de 30 dias, evitando que a vítima continue exposta a riscos.



O projeto também prevê que os órgãos estaduais envolvidos atuem em conjunto com as autoridades competentes para assegurar que a medida protetiva seja respeitada no novo local de residência e trabalho.



Para Dra. Taíssa, a medida é um passo importante na efetivação de políticas públicas que garantam a integridade física e psicológica das servidoras vítimas de violência.



“Não podemos permitir que mulheres vítimas de violência fiquem desamparadas e expostas a novos episódios de agressão. A transferência, quando solicitada, é uma ferramenta de proteção e de recomeço seguro”, destacou a parlamentar.



O PLO nº 873/2025 agora segue para análise nas comissões e caso seja aprovado e sancionado, o Poder Executivo será responsável pela regulamentação da nova lei.



Como afirma a deputada, "é o recurso do povo, voltando para o povo" desta vez, em forma de proteção, dignidade e segurança para as mulheres rondonienses.

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar