Deputada Dra. Taíssa solicita ônibus do Hemocentro para atender Jacinópolis e região

A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) apresentou a Indicação 13727/2025 à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), solicitando que o ônibus do Hemocentro seja disponibilizado ao distrito de Jacinópolis, no município de Nova Mamoré, e às comunidades da região. O objetivo é levar os serviços de coleta de sangue e conscientização sobre a doação a áreas mais afastadas, facilitando o acesso da população a este importante ato de solidariedade.

Segundo a parlamentar, a distância até a unidade fixa do Hemocentro mais próxima e a falta de transporte adequado dificultam a participação de muitos voluntários. “A ida do ônibus a Jacinópolis e localidades vizinhas vai beneficiar milhares de pessoas, ajudando a garantir estoques seguros de sangue para todo o estado”, destacou Dra. Taíssa.

A deputada reforçou que a iniciativa aproxima a saúde da população e incentiva práticas que salvam vidas. “Nosso compromisso é buscar soluções que atendam às necessidades de cada comunidade. É o recurso do povo, voltando para o povo”, afirmou.

O pedido segue agora para análise, que deverá avaliar a viabilidade e a logística para que a unidade móvel do Hemocentro atenda Jacinópolis e região em data programada.

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria parlamentar

Foto: Gov.