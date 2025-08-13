Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,39

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosCâmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportivaCâmara dos DeputadosEspecialistas e parlamentares defendem contratação de doulas para humanizar partos e combater violência obstétricaCâmara dos DeputadosDeputados analisam projeto que garante votação não presencial em eleição de organização esportiva; acompanheCâmara dos DeputadosCâmara aprova projeto que inclui crime de assédio sexual no Código Penal MilitarPolíticaLula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária
Política ALE-RO

Deputada Dra. Taíssa solicita ônibus do Hemocentro para atender Jacinópolis e região

Parlamentar solicita serviços de coleta de sangue e incentivo à doação para as regiões mais afastadas

13/08/2025 14h49
Por: Redação Fonte: ALE-RO
O pedido segue agora para análise (Foto: Gov)
O pedido segue agora para análise (Foto: Gov)

A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) apresentou a Indicação 13727/2025 à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), solicitando que o ônibus do Hemocentro seja disponibilizado ao distrito de Jacinópolis, no município de Nova Mamoré, e às comunidades da região. O objetivo é levar os serviços de coleta de sangue e conscientização sobre a doação a áreas mais afastadas, facilitando o acesso da população a este importante ato de solidariedade.

Segundo a parlamentar, a distância até a unidade fixa do Hemocentro mais próxima e a falta de transporte adequado dificultam a participação de muitos voluntários. “A ida do ônibus a Jacinópolis e localidades vizinhas vai beneficiar milhares de pessoas, ajudando a garantir estoques seguros de sangue para todo o estado”, destacou Dra. Taíssa.

A deputada reforçou que a iniciativa aproxima a saúde da população e incentiva práticas que salvam vidas. “Nosso compromisso é buscar soluções que atendam às necessidades de cada comunidade. É o recurso do povo, voltando para o povo”, afirmou.

O pedido segue agora para análise, que deverá avaliar a viabilidade e a logística para que a unidade móvel do Hemocentro atenda Jacinópolis e região em data programada.

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria parlamentar
Foto: Gov.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Política Lula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária
ALE-RO Equipe campeã de robótica do Sesi Vilhena é homenageada com presença do deputado Luizinho Goebel
Política Comissão do Senado aprova Wadih Damous para presidência da ANS
Política “Soberania é intocável”, diz Lula ao anunciar ajuda a exportadores
ALE-RO Deputada Dra. Taíssa Sousa participa da inauguração da nova praça em Vista Alegre do Abunã
ALE-RO Dra. Taíssa solicita esclarecimentos à Sesau sobre paralisação de exames no Centro de Diagnóstico por Imagem de Rondônia
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 38°

24° Sensação
0 km/h Vento
78% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias