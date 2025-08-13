Nova Brasilândia realiza 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco com apoio do deputado Jean Oliveira

O 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco, na Linha 17, quilômetro 25, Lado Sul, em Nova Brasilândia d’Oeste (RO), acontece neste domingo (17), a partir das 7h, reunindo esportistas e amantes da pesca de toda a região. O evento é promovido pela Associação Desportiva, Cultural e Agrícola Verdão (A.D.C.A.V) e conta com o apoio decisivo do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Jean Oliveira (MDB), que destinou R$ 200 mil, por meio de emenda parlamentar, para viabilizar a competição.

A expectativa é reunir 400 pescadores e 100 embarcações na disputa, que premiará os quatro melhores colocados: o primeiro lugar receberá um motor de popa de 15 HP; o segundo, um barco de 5 metros; e o terceiro e o quarto colocados ganharão, cada um, um caiaque.

Além da competição, o público poderá aproveitar uma programação musical diversificada, com shows de Raiz Sertaneja, Rick Bandeira, Forró Swing, Naldo Reis & Gabriel, Bonde do Boche e Hazama, prometendo animar ainda mais o evento.

“Eventos como este fortalecem o turismo, movimentam a economia local e valorizam nossas belezas naturais. O Campeonato de Pesca do Rio Branco é mais do que uma competição: é um momento de integração da comunidade, incentivo ao lazer e à preservação ambiental. Quero agradecer ao governador Coronel Marcos Rocha, um grande incentivador dos eventos em nosso estado, e parabenizar todos os organizadores e voluntários que se empenharam para que esta festa acontecesse. Tenho orgulho de apoiar iniciativas que trazem desenvolvimento e alegria para a nossa população”, concluiu o deputado Jean Oliveira.

O campeonato conta com o apoio do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), além da prefeitura de Nova Brasilândia d’Oeste. Juntos, esses parceiros garantem toda a estrutura e organização do evento. A competição será realizada no Rio Branco, na divisa entre Nova Brasilândia d’Oeste e Alta Floresta d’Oeste, recebendo suporte das prefeituras e secretarias dos dois municípios em ambas as margens do rio.

