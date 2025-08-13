Vereador diz que apoio de Cirone Deiró vai dar agilidade a atendimento de hospital em Alta Floresta

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) assegurou novos recursos para o município de Alta Floresta. Os equipamentos de informática do laboratório do Hospital Municipal serão substituídos por aparelhos novos e modernos. A substituição vai dar agilidade aos serviços oferecidos à população. “Recebemos essa reivindicação da diretora do hospital, levamos ao deputado, que está sempre disposto a ajudar e os recursos foram assegurados”, explicou o vereador André Selepenque.

De acordo com o vereador, a aquisição dos novos equipamentos para o laboratório, está entre os diversos benefícios assegurados por Cirone Deiró, em favor de Alta Floresta. Estão sendo viabilizados também, segundo André Selepenque, vários outros investimentos, inclusive para a recuperação e manutenção das estradas rurais, construção de pontes e aquisição de material permanente para as escolas, como fogão, freezer e geladeira.

Segundo André Selepenque, o deputado é um grande parceiro do município. “Estou exercendo meu primeiro mandato como vereador, mas acompanho o trabalho do deputado Cirone há muito tempo e tenho conhecimento da importância do apoio dele para Alta Floresta”, disse.

Entre os benefícios já assegurados pelo deputado, para alta Floresta, está a reforma do Ginásio Municipal Expedito Gonçalves Ferreira, da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Padre Feijó, localizada no distrito de Filadélfia, aquisição de veículos, inclusive de uma van, para fazer o transporte de pacientes que fazem hemodiálise fora do município, de um ônibus e de conjuntos de carteiras escolares, além de equipamentos e implementos agrícolas. As festividades em comemoração ao aniversário da cidade, também receberam o apoio do parlamentar.

Texto e foto: Eli Batista I Jornalista