Quarta, 13 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Vereador diz que apoio de Cirone Deiró vai dar agilidade a atendimento de hospital em Alta Floresta

Os recursos assegurados pelo deputado vão garantir a substituição de equipamentos de informática do laboratório do Hospital Municipal .

13/08/2025 14h11
Por: Redação Fonte: ALE-RO
A substituição vai dar agilidade aos serviços oferecidos à população (Foto: Eli Batista)
A substituição vai dar agilidade aos serviços oferecidos à população (Foto: Eli Batista)

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) assegurou novos recursos para o município de Alta Floresta. Os equipamentos de informática do laboratório do Hospital Municipal serão substituídos por aparelhos novos e modernos. A substituição vai dar agilidade aos serviços oferecidos à população. “Recebemos essa reivindicação da diretora do hospital, levamos ao deputado, que está sempre disposto a ajudar e os recursos foram assegurados”, explicou o vereador André Selepenque.

 

De acordo com o vereador, a aquisição dos novos equipamentos para o laboratório, está entre os diversos benefícios assegurados por Cirone Deiró, em favor de Alta Floresta. Estão sendo viabilizados também, segundo André Selepenque, vários outros investimentos, inclusive para a recuperação e manutenção das estradas rurais, construção de pontes e aquisição de material permanente para as escolas, como fogão, freezer e geladeira.

 

Segundo André Selepenque, o deputado é um grande parceiro do município. “Estou exercendo meu primeiro mandato como vereador, mas acompanho o trabalho do deputado Cirone há muito tempo e tenho conhecimento da importância do apoio dele para Alta Floresta”, disse. 

 

Entre os benefícios já assegurados pelo deputado, para alta Floresta, está a reforma do Ginásio Municipal Expedito Gonçalves Ferreira, da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Padre Feijó, localizada no distrito de Filadélfia, aquisição de veículos, inclusive de uma van, para fazer o transporte de pacientes que fazem hemodiálise fora do município, de um ônibus e de conjuntos de carteiras escolares, além de equipamentos e implementos agrícolas. As festividades em comemoração ao aniversário da cidade, também receberam o apoio do parlamentar. 

 

Texto e foto: Eli Batista I Jornalista

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
