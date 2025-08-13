Quarta, 13 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Com recurso de Ezequiel Neiva, Hospital São Lucas reforça cirurgias e reduz filas em Cerejeiras

Ação faz parte de um amplo plano de fortalecimento da saúde pública no município.

13/08/2025 12h14
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Plano inclui cirurgias gerais, exames de imagem, atendimentos ortopédicos e ampliação dos serviços de fisioterapia (Foto: Alexandre Almeida)
O Hospital Municipal São Lucas iniciou uma importante série de cirurgias mensais eletivas, como parte de um amplo plano de fortalecimento da saúde pública em Cerejeiras. A ação é resultado de um investimento de R$ 1 milhão em recursos, assegurado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil).

 

Com os recursos, a Prefeitura de Cerejeiras, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está intensificando os serviços oferecidos à população. O plano inclui cirurgias gerais, exames de imagem, atendimentos ortopédicos e ampliação dos serviços de fisioterapia.

 

Segundo o deputado Ezequiel Neiva, o objetivo é reduzir a necessidade de deslocamentos para outras cidades. “Essa sequência de cirurgias mensais permite que a Secretaria de Saúde possa contratar e pagar os profissionais, dando continuidade aos procedimentos necessários para os pacientes de Cerejeiras, sem precisar encaminhá-los para Vilhena, Cacoal ou Porto Velho”, destacou o parlamentar.

 

Foto: Reprodução/ALE-RO
Deputado Ezequiel Neiva vistoriou as instalações do hospital ao lado do prefeito Sinésio José e de Wiveslando Neiva (Foto: Alexandre Almeida) 

 

O médico cirurgião Paulo Arruda, que integra a equipe responsável pelos procedimentos, ressaltou a importância das cirurgias serem realizadas no próprio município. “É importante sim executar essas cirurgias eletivas aqui, pois a população é assistida em sua própria cidade, no conforto do lar, e isso faz toda a diferença no pós-operatório”, afirmou o especialista.

 

O prefeito Sinésio José (União Brasil) comemorou o avanço na saúde do município. “Agradeço a parceria que o deputado Ezequiel Neiva tem com Cerejeiras e também ao doutor Paulo Arruda e sua equipe pelo excelente trabalho prestado à nossa comunidade”, declarou.

 

O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também enalteceu a melhoria no atendimento. “Nos traz um contentamento mostrar que a saúde pública de Cerejeiras está sendo bem assistida. Quem sai ganhando com isso é a nossa população”, pontuou.

 

A secretária municipal de Saúde, Sinelma Souza, destacou que as cirurgias eletivas estão sendo realizadas de forma contínua no município. “Recebemos esse importante recurso do deputado estadual Ezequiel Neiva, o que tem permitido manter a realização das cirurgias em Cerejeiras para promover a redução da fila de espera”, afirmou. 

 

O montante de R$ 1 milhão foi dividido estrategicamente para atender as principais demandas da saúde municipal: R$ 300 mil para realização de cirurgias gerais; R$ 300 mil destinados a exames de imagem; R$ 200 mil para atendimentos ortopédicos; e R$ 200 mil para ampliação dos serviços de fisioterapia.

 

O investimento é fruto de uma parceria entre o deputado Ezequiel Neiva, o prefeito Sinésio José, e os vereadores Dione Ribeiro (União Brasil), Marcão da Rádio (MDB), Selso Lopes (União Brasil) e Zeca Rolista (União Brasil).

 

Texto e fotos: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO
 

