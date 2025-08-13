Eyder Brasil apresenta projeto de lei para instalar câmeras em salas de aula da rede estadual

O deputado estadual Eyder Brasil apresentou projeto de lei que autoriza o Governo do Estado a instalar câmeras de videomonitoramento — sem captação de áudio — nas salas de aula das escolas públicas estaduais.



O objetivo é prevenir violência física ou psicológica, no ambiente escolar e auxiliar em investigações de incidentes.



O projeto prevê que o acesso às imagens seja restrito à direção escolar, à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e às autoridades competentes mediante solicitação justificada. As imagens devem ser armazenadas em sistema seguro, com controle de acesso, e não podem ser usadas para avaliação pedagógica ou disciplinar individual.



A proposta determina comunicação transparente com a comunidade escolar sobre a presença e finalidade das câmeras. Escolas com maiores índices de violência, conforme dados da Seduc, terão prioridade na instalação. Dados recentes do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, apenas 20% das escolas na região Norte possuem câmeras internas, número abaixo da média nacional de 44%.



“Queremos que nossos estudantes e professores se sintam mais seguros em sala de aula. As câmeras vão ajudar a coibir violência e garantir que cada escola seja um ambiente protegido e de aprendizado”, afirmou Eyder Brasil.

