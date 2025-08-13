Quarta, 13 de Agosto de 2025
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Política ALE-RO

Deputado Alex Redano solicita substituição urgente de ponte na RO-133, em Ji-Paraná

Segundo o parlamentar, a estrutura atual apresenta condições precárias para o tráfego, agravadas pelo desgaste natural ao longo dos anos, o que rep...

13/08/2025 11h28
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Ponte de madeira localizada no km 07 da RO-133 (Foto: Assessoria Parlamentar)
Ponte de madeira localizada no km 07 da RO-133 (Foto: Assessoria Parlamentar)

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Governo de Rondônia, com cópia ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando em caráter de urgência a substituição da ponte de madeira localizada no km 07 da RO-133, em Ji-Paraná, por uma ponte de concreto.

A demanda foi apresentada ao deputado pelo vereador Marcos Freitas, que relatou a necessidade de intervenção imediata para garantir a integridade de quem utiliza a via diariamente.

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO
RO-133, em Ji-Paraná (Foto: Assessoria Parlamentar)

A ponte é utilizada por moradores e produtores rurais das Linhas 106, 110, 114, 118 e do Travessão N, atendendo diretamente mais de 300 famílias. Além de facilitar o transporte de alunos e pacientes, a obra é considerada fundamental para o escoamento da produção agrícola da região. “O objetivo é assegurar melhores condições de trafegabilidade, mais segurança aos usuários e a redução de acidentes”, afirmou Redano.

A RO-133 é uma rota estratégica para a economia local, e a substituição da ponte de madeira por uma estrutura de concreto deverá contribuir para maior durabilidade, segurança e eficiência no transporte, beneficiando toda a comunidade.

 

Texto: Mateus Andrade | Jornalista Secom ALE/RO
Fotos: Assessoria Parlamentar

Porto Velho, RO
