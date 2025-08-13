Deputado Alex Redano solicita substituição urgente de ponte na RO-133, em Ji-Paraná

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Governo de Rondônia, com cópia ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando em caráter de urgência a substituição da ponte de madeira localizada no km 07 da RO-133, em Ji-Paraná, por uma ponte de concreto.



A demanda foi apresentada ao deputado pelo vereador Marcos Freitas, que relatou a necessidade de intervenção imediata para garantir a integridade de quem utiliza a via diariamente.



Foto: Reprodução/ALE-RO RO-133, em Ji-Paraná (Foto: Assessoria Parlamentar)



A ponte é utilizada por moradores e produtores rurais das Linhas 106, 110, 114, 118 e do Travessão N, atendendo diretamente mais de 300 famílias. Além de facilitar o transporte de alunos e pacientes, a obra é considerada fundamental para o escoamento da produção agrícola da região. “O objetivo é assegurar melhores condições de trafegabilidade, mais segurança aos usuários e a redução de acidentes”, afirmou Redano.



A RO-133 é uma rota estratégica para a economia local, e a substituição da ponte de madeira por uma estrutura de concreto deverá contribuir para maior durabilidade, segurança e eficiência no transporte, beneficiando toda a comunidade.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista Secom ALE/RO

Fotos: Assessoria Parlamentar