Quarta, 13 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaNova Brasilândia realiza 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco com apoio do deputado Jean OliveiraCâmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para crimes contra idoso ou pessoa com deficiênciaGeralProcons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303Câmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internetCâmara dos DeputadosComissão aprova passagem grátis ou com desconto para bebês e crianças
Política ALE-RO

Ieda Chaves leva R$ 1,3 milhão em recursos para transformar saúde e educação de Corumbiara

Investimentos em transporte, consultas oftalmológicas, óculos e sala sensorial devem ampliar o acesso da população a serviços essenciais.

13/08/2025 11h13
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) (Foto: Divulgação)
Deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) (Foto: Divulgação)

Na última segunda-feira (11), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) esteve em agenda oficial no município de Corumbiara, no Cone Sul. Durante a visita, ela esteve na sede do Executivo Municipal, na Farmácia Básica e na sala sensorial instalada em uma unidade de ensino que atende crianças com Atendimento Educacional Especializado (AEE). Desde o início de seu mandato, a parlamentar já destinou mais de R$ 1,3 milhão ao município.

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO
Sala sensorial instalada em uma unidade de ensino que atende crianças com Atendimento Educacional Especializado (AEE) (Foto: Divulgação)

Ao visitar a escola, a deputada parabenizou a gestão pelo empenho na busca de recursos para a aquisição de material permanente. “Aqui já contamos com uma sala muito diferenciada, que vai atender diversos alunos com equipamentos novos e de forma humanizada. Podem continuar sempre contando com a gente”, afirmou Ieda Chaves.

Somente à estrutura de AEE — que beneficiará cinco escolas com mesas educacionais e recursos de apoio tecnológico multidisciplinar — foram destinados R$ 200 mil, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO
Durante a visita na sede do Executivo Municipal (Foto: Divulgação)

O prefeito Leandro Vieira (União Brasil) destacou que os recursos também fortalecem a educação inclusiva. “Uma emenda que irá nos ajudar a estruturar essas salas. Deputada, novamente, gratidão por mais essa ação em nosso município”, declarou.

Transformação

O vereador e parceiro político na região, Alessandro Ciconello, ressaltou a importância das ações. “Ieda Chaves, mais uma vez, está fazendo transformações. Transformações que, de fato, vão ao encontro das necessidades da nossa comunidade. Então, fique aqui os nossos agradecimentos”. Ele lembrou ainda que, em 2023, o município recebeu recursos para a aquisição de um micro-ônibus de 20 lugares, destinado ao transporte de moradores, na ordem de R$ 650 mil.

Mais recursos

Ainda este ano, Corumbiara deverá receber investimentos voltados a duas ações essenciais para a comunidade: a manutenção — com fornecimento de combustível, peças e serviços — de dois ônibus, garantindo transporte adequado; e a realização de consultas oftalmológicas com distribuição gratuita de óculos, iniciativa que busca ampliar o acesso à saúde visual e melhorar a qualidade de vida dos estudantes. Ao todo, esses investimentos somam R$ 450 mil.


Texto: Etiene Gonçalves | Jornalista
Foto: Divulgação

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ALE-RO Nova Brasilândia realiza 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco com apoio do deputado Jean Oliveira
ALE-RO Vereador diz que apoio de Cirone Deiró vai dar agilidade a atendimento de hospital em Alta Floresta
ALE-RO Com recurso de Ezequiel Neiva, Hospital São Lucas reforça cirurgias e reduz filas em Cerejeiras
ALE-RO Eyder Brasil apresenta projeto de lei para instalar câmeras em salas de aula da rede estadual
ALE-RO Deputado Alex Redano solicita substituição urgente de ponte na RO-133, em Ji-Paraná
ALE-RO Cláudia de Jesus apoia greve da educação em Rondônia e defende diálogo imediato com o governo
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 39°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
36% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (14/08)

Mín. 22° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (15/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
5
Política - Há 5 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias