Ieda Chaves leva R$ 1,3 milhão em recursos para transformar saúde e educação de Corumbiara

Na última segunda-feira (11), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) esteve em agenda oficial no município de Corumbiara, no Cone Sul. Durante a visita, ela esteve na sede do Executivo Municipal, na Farmácia Básica e na sala sensorial instalada em uma unidade de ensino que atende crianças com Atendimento Educacional Especializado (AEE). Desde o início de seu mandato, a parlamentar já destinou mais de R$ 1,3 milhão ao município.



Foto: Reprodução/ALE-RO Sala sensorial instalada em uma unidade de ensino que atende crianças com Atendimento Educacional Especializado (AEE) (Foto: Divulgação)



Ao visitar a escola, a deputada parabenizou a gestão pelo empenho na busca de recursos para a aquisição de material permanente. “Aqui já contamos com uma sala muito diferenciada, que vai atender diversos alunos com equipamentos novos e de forma humanizada. Podem continuar sempre contando com a gente”, afirmou Ieda Chaves.



Somente à estrutura de AEE — que beneficiará cinco escolas com mesas educacionais e recursos de apoio tecnológico multidisciplinar — foram destinados R$ 200 mil, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).



Foto: Reprodução/ALE-RO Durante a visita na sede do Executivo Municipal (Foto: Divulgação)



O prefeito Leandro Vieira (União Brasil) destacou que os recursos também fortalecem a educação inclusiva. “Uma emenda que irá nos ajudar a estruturar essas salas. Deputada, novamente, gratidão por mais essa ação em nosso município”, declarou.



Transformação



O vereador e parceiro político na região, Alessandro Ciconello, ressaltou a importância das ações. “Ieda Chaves, mais uma vez, está fazendo transformações. Transformações que, de fato, vão ao encontro das necessidades da nossa comunidade. Então, fique aqui os nossos agradecimentos”. Ele lembrou ainda que, em 2023, o município recebeu recursos para a aquisição de um micro-ônibus de 20 lugares, destinado ao transporte de moradores, na ordem de R$ 650 mil.



Mais recursos



Ainda este ano, Corumbiara deverá receber investimentos voltados a duas ações essenciais para a comunidade: a manutenção — com fornecimento de combustível, peças e serviços — de dois ônibus, garantindo transporte adequado; e a realização de consultas oftalmológicas com distribuição gratuita de óculos, iniciativa que busca ampliar o acesso à saúde visual e melhorar a qualidade de vida dos estudantes. Ao todo, esses investimentos somam R$ 450 mil.





Texto: Etiene Gonçalves | Jornalista

Foto: Divulgação