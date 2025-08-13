Quarta, 13 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Cláudia de Jesus apoia greve da educação em Rondônia e defende diálogo imediato com o governo

Parlamentar se reuniu com trabalhadores para receber pauta de reivindicações e buscar soluções que garantam o retorno das aulas na rede estadual.

13/08/2025 10h58
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) (Foto: Fabrícia Lopes | Assessoria Parlamentar)
Deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) (Foto: Fabrícia Lopes | Assessoria Parlamentar)

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) manifestou, nesta terça-feira, seu apoio à greve dos trabalhadores da educação em Rondônia, classificando o movimento como legítimo e justo. A parlamentar esteve reunida com representantes da categoria para ouvir as reivindicações e receber a pauta oficial de demandas.

Entre os principais pontos apresentados pelos profissionais estão a realização urgente de concurso público para suprir o déficit no quadro de servidores, reajuste no vale-alimentação e no vale-transporte, além da implementação de progressões justas para as titularidades.

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO
A parlamentar esteve reunida com representantes da categoria para ouvir as reivindicações e receber a pauta oficial de demandas (Foto: Fabrícia Lopes | Assessoria Parlamentar)

Durante o encontro, realizado na Assembleia Legislativa, Cláudia destacou que o direito à greve é um instrumento democrático de luta, historicamente responsável por conquistas importantes para a classe trabalhadora. Segundo ela, a paralisação dos profissionais da educação demonstra a necessidade urgente de avanços nas condições de trabalho e na valorização da categoria.

“Reconheço a importância e a legitimidade dessa mobilização. A educação é a base para o desenvolvimento do nosso estado e não podemos admitir que professores e demais servidores da área continuem sendo desvalorizados. Estarei buscando junto ao governo soluções para atender às reivindicações, de forma que possamos garantir o retorno de 100% das aulas na rede pública estadual” afirmou a deputada.

Cláudia de Jesus adiantou que já está protocolando ofícios para somar forças à causa. A parlamentar reforçou seu compromisso de acompanhar o andamento das tratativas e manter diálogo constante com os trabalhadores até que um acordo seja alcançado.

Liderada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia - Sintero, a greve da educação em Rondônia segue mobilizando escolas em diversas cidades do estado, com adesão de professores e servidores administrativos. Enquanto isso, estudantes aguardam o desfecho das negociações para o retorno integral das atividades.


Texto e foto: Fabrícia Lopes | Assessoria Parlamentar

 

 

