Quarta, 13 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaNova Brasilândia realiza 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco com apoio do deputado Jean OliveiraCâmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para crimes contra idoso ou pessoa com deficiênciaGeralProcons e Idec criticam Anatel por revogar obrigatoriedade do 0303Câmara dos DeputadosComissão aprova aumento de pena para o aliciamento de crianças e adolescentes por meio da internetCâmara dos DeputadosComissão aprova passagem grátis ou com desconto para bebês e crianças
Política ALE-RO

Pimenta Bueno recebe o Circuito de Pesca Esportiva com o apoio do deputado Jean Mendonça

Com a destinação de emenda parlamentar de R$ 300 mil, a etapa local do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva promete movimentar o município e reforç...

13/08/2025 10h29
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Deputado Jean Mendonça (PL) (Foto: Assessoria Parlamentar)
Deputado Jean Mendonça (PL) (Foto: Assessoria Parlamentar)

Pimenta Bueno se prepara para sediar uma importante etapa do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva 2025 no próximo domingo, 17 de agosto. A realização do evento no município foi garantida graças a uma emenda parlamentar de R$ 300 mil destinada pelo deputado Jean Mendonça (PL). A competição já tem a presença confirmada de pescadores de Pimenta Bueno e de diversas outras cidades do estado, prometendo não só disputas acirradas no rio, mas também a movimentação econômica local.

Os organizadores destacam que o evento vai além da pesca esportiva. Um dos principais objetivos é contribuir para a conscientização sobre a importância da preservação dos rios de Pimenta Bueno, ressaltando seu papel estratégico para o futuro das gerações. Paralelamente, a atividade esportiva impulsiona a economia. Hotéis, bares e restaurantes da região já registram aumento na procura, beneficiando empresários e empreendedores locais que estarão presentes comercializando alimentação, bebidas e sobremesas aos participantes e público.

Para animar ainda mais o domingo, a programação inclui um super show ao vivo da dupla sertaneja Marco & Márcio. As primeiras 100 equipes que fizerem o check-in no local serão presenteadas com um kit exclusivo contendo camisa e boné oficiais do circuito. Ao todo, mais de R$ 60 mil em prêmios serão distribuídos aos pescadores competidores.

O deputado Jean Mendonça enfatizou que a realização do Circuito de Pesca em Pimenta Bueno, ocorrendo apenas uma semana após a FICOP (Feira Industrial e Comercial, de Pimenta Bueno), demonstra a capacidade do município em sediar grandes evento e manter aquecida a economia, especialmente no setor de gastronomia e hotelaria. "Na Assembleia Legislativa, estamos atentos aos calendários de atividades do Governo de Rondônia para garantir que o município de Pimenta Bueno também seja contemplado com essa programação que traz lazer e entretenimento para a população local", declarou Mendonça.

O Circuito Rondônia de Pesca Esportiva - Etapa Pimenta Bueno conta com o apoio do Governo do Estado de Rondônia, da Assembleia Legislativa (Alero) e da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno. O evento promete ser um marco para o esporte, o turismo e a conscientização ambiental na região.

 

Texto: Carlos Henrique | Jornalista
Foto: Assessoria Parlamentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ALE-RO Nova Brasilândia realiza 1º Campeonato de Pesca do Rio Branco com apoio do deputado Jean Oliveira
ALE-RO Vereador diz que apoio de Cirone Deiró vai dar agilidade a atendimento de hospital em Alta Floresta
ALE-RO Com recurso de Ezequiel Neiva, Hospital São Lucas reforça cirurgias e reduz filas em Cerejeiras
ALE-RO Eyder Brasil apresenta projeto de lei para instalar câmeras em salas de aula da rede estadual
ALE-RO Deputado Alex Redano solicita substituição urgente de ponte na RO-133, em Ji-Paraná
ALE-RO Ieda Chaves leva R$ 1,3 milhão em recursos para transformar saúde e educação de Corumbiara
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 39°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
36% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (14/08)

Mín. 22° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (15/08)

Mín. 22° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 7 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Cidades - Há 5 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
5
Política - Há 5 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias