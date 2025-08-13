Pimenta Bueno recebe o Circuito de Pesca Esportiva com o apoio do deputado Jean Mendonça

Pimenta Bueno se prepara para sediar uma importante etapa do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva 2025 no próximo domingo, 17 de agosto. A realização do evento no município foi garantida graças a uma emenda parlamentar de R$ 300 mil destinada pelo deputado Jean Mendonça (PL). A competição já tem a presença confirmada de pescadores de Pimenta Bueno e de diversas outras cidades do estado, prometendo não só disputas acirradas no rio, mas também a movimentação econômica local.



Os organizadores destacam que o evento vai além da pesca esportiva. Um dos principais objetivos é contribuir para a conscientização sobre a importância da preservação dos rios de Pimenta Bueno, ressaltando seu papel estratégico para o futuro das gerações. Paralelamente, a atividade esportiva impulsiona a economia. Hotéis, bares e restaurantes da região já registram aumento na procura, beneficiando empresários e empreendedores locais que estarão presentes comercializando alimentação, bebidas e sobremesas aos participantes e público.



Para animar ainda mais o domingo, a programação inclui um super show ao vivo da dupla sertaneja Marco & Márcio. As primeiras 100 equipes que fizerem o check-in no local serão presenteadas com um kit exclusivo contendo camisa e boné oficiais do circuito. Ao todo, mais de R$ 60 mil em prêmios serão distribuídos aos pescadores competidores.



O deputado Jean Mendonça enfatizou que a realização do Circuito de Pesca em Pimenta Bueno, ocorrendo apenas uma semana após a FICOP (Feira Industrial e Comercial, de Pimenta Bueno), demonstra a capacidade do município em sediar grandes evento e manter aquecida a economia, especialmente no setor de gastronomia e hotelaria. "Na Assembleia Legislativa, estamos atentos aos calendários de atividades do Governo de Rondônia para garantir que o município de Pimenta Bueno também seja contemplado com essa programação que traz lazer e entretenimento para a população local", declarou Mendonça.



O Circuito Rondônia de Pesca Esportiva - Etapa Pimenta Bueno conta com o apoio do Governo do Estado de Rondônia, da Assembleia Legislativa (Alero) e da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno. O evento promete ser um marco para o esporte, o turismo e a conscientização ambiental na região.

Texto: Carlos Henrique | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar