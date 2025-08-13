Laerte Gomes participa de reunião com governador Marcos Rocha e reforça parceria em prol dos municípios de Rondônia

O encontro teve como objetivo alinhar ações, discutir obras em andamento e projetar novos investimentos para as cidades (Foto: Assessoria parlamentar)

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) esteve nesta terça-feira (12) no Centro Político Administrativo (CPA), no gabinete do governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil), acompanhado do chefe da Casa Civil, Elias Rezende, e de prefeitos e vice-prefeitos de diversos municípios de Rondônia. O encontro teve como objetivo alinhar ações, discutir obras em andamento e projetar novos investimentos para as cidades.

Participaram da reunião, de Mirante da Serra o prefeito Neno Andrade, de Nova União o prefeito João Levi e o vice-prefeito Pastor Onézio, de Urupá o prefeito Saldanha e o vice-prefeito Jacaré, de Theobroma o prefeito Gilliard Gomes, de Monte Negro o prefeito Ivair Fernandes, de Vale do Paraíso o prefeito Charles Gomes e o vice-prefeito Luiz do Hotel, de Itapuã do Oeste o prefeito Nei Martins, de Machadinho D’Oeste o prefeito Paulo da Remap, o vice-prefeito, Reginaldo do Esporte e de Alvorada do Oeste, o vice-prefeito Geovani Tomiazzi.

Durante a reunião, o deputado reafirmou o compromisso dele e da sua base aliada com o governador Marcos Rocha e destacou o trabalho conjunto em prol do desenvolvimento de Rondônia, ressaltando que o chefe do Executivo estadual é “o governador mais municipalista da história do estado”.

Laerte Gomes agradeceu o apoio e os investimentos que o governo tem destinado às cidades, citando obras já executadas como praças públicas, pavimentação asfáltica, micro revestimento, iluminação pública e diversas outras melhorias que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

“O governador tem dado todo o suporte necessário aos municípios, e nós, na Assembleia Legislativa, temos feito nossa parte, aprovando projetos que beneficiam diretamente as cidades e os cidadãos. Nosso compromisso é com Rondônia e com cada morador que espera ver sua cidade crescer e se desenvolver”, afirmou o parlamentar.

O governador Marcos Rocha, por sua vez, elogiou o trabalho do deputado, lembrando que Laerte Gomes tem apoiado e aprovado todas as matérias encaminhadas pelo Executivo à Assembleia Legislativa, sempre com foco nas demandas municipais e no desenvolvimento do estado.

Além de discutir obras em andamento, o encontro também serviu para planejar novas ações e investimentos, fortalecendo a parceria entre Legislativo e Executivo. O deputado enfatizou que conta com um grupo político sólido, comprometido com o crescimento de Rondônia, e que continuará trabalhando para levar recursos e melhorias a todas as regiões do Estado.

Texto: Juliana Martins I Jornalista

