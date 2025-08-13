Deputado Luizinho Goebel participa do 1º Encontro dos Produtores Rurais de Chupinguaia

Tempo limpo
O deputado estadual Luizinho Goebel participou do 1º Encontro dos Produtores Rurais de Chupinguaia, evento que teve como tema “Transformando o futuro do produtor rural”.
Organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAGRI), com apoio da Prefeitura de Chupinguaia e diversos parceiros, o evento aconteceu no espaço da Cone Sul Aero Agrícola, localizado na Linha 115, Lote 291A1, Setor 10, na zona rural do município. As atividades começaram às 8h da manhã e se estenderam ao longo do dia.
A programação incluiu palestras técnicas, stands para visitação com exposição de produtos e tecnologias agrícolas, além de um coffee break para os participantes. O encontro teve como objetivo promover o conhecimento e incentivar boas práticas no campo, oferecendo informações atualizadas aos produtores rurais.
Durante sua participação, Luizinho Goebel destacou a importância da agricultura para a economia de Rondônia e reforçou seu compromisso com o desenvolvimento do setor produtivo. O parlamentar tem atuado em diversas frentes para destinar recursos à agricultura familiar, apoiar a mecanização agrícola e fortalecer as cadeias produtivas no Cone Sul do estado.
O evento foi considerado um marco para o município de Chupinguaia, evidenciando a relevância do trabalho conjunto entre poder público, produtores e entidades de apoio ao campo.
Texto e foto: Assessoria Parlamentar
