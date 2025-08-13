Assembleia Legislativa de Rondônia celebra o Dia do Estagiário com palestras e atividades especiais

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), por meio da 1ª Secretaria, sob a coordenação do deputado Alan Queiroz, promoverá na próxima segunda-feira, 18 de agosto, uma programação especial em homenagem ao Dia do Estagiário. O evento, que acontecerá no auditório da Alero, terá como objetivo contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal dos estagiários, com uma série de palestras, atividades culturais e entrega de certificados.

A programação se estenderá das 8h30 às 17h30 e contará com a presença de renomados palestrantes, que abordarão temas essenciais para a vida profissional e o crescimento pessoal dos jovens. Entre eles, estão o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, o secretário legislativo Carlos Alberto Martins Manvailer, o professor do Ifro Leandro Ferrarezi Valiante e o escritor e poeta Fabrício Carpinejar.

Os painéis discutirão desde a importância do estágio como porta de entrada para o mercado de trabalho, passando por reflexões sobre carreira com propósito, até temas como inovação tecnológica, inteligência artificial, saúde mental e bem-estar no ambiente profissional.

Além das palestras, o evento contará com apresentações culturais, sorteios de brindes e momentos de integração entre os participantes. A abertura oficial terá a participação do presidente da Alero, deputado Alex Redano, do 1º secretário Alan Queiroz e do diretor-geral da Escola do Legislativo, Welys Araújo de Assis. Ao final, os estagiários receberão certificados de participação, valorizando o aprendizado adquirido ao longo do dia.

Com essa iniciativa, a Assembleia Legislativa reafirma seu compromisso com a formação de jovens profissionais, incentivando não apenas o aprimoramento técnico, mas também o desenvolvimento humano, a criatividade e a responsabilidade no exercício da cidadania.

Foto: Reprodução/ALE-RO

Texto: Ian Machado | Foto: Assessoria Parlamentar