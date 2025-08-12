Terça, 12 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Ezequiel Neiva firma compromisso para substituição de ponte entre Chupinguaia e Corumbiara

Nova estrutura com tubos metálicos vai melhorar trafegabilidade e garantir mais segurança para transporte escolar e escoamento da produção agropecu...

12/08/2025 17h31
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Ezequiel Neiva fez visita ao local juntamente com o vereador Alicate (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) firmou compromisso com o vereador Alicate (PRD) para viabilizar a substituição da ponte de madeira sobre o rio Água Preta, localizada no trecho que liga os municípios de Chupinguaia e Corumbiara. A iniciativa visa garantir mais segurança e eficiência no transporte escolar e no escoamento da produção agropecuária da região.

Atualmente, a ponte de madeira se encontra deteriorada e sem condições de uso, representando risco tanto para o transporte de estudantes quanto para o tráfego de veículos pesados. A antiga estrutura será substituída por dois tubos metálicos com 3,6 metros de diâmetro e 14 metros de comprimento, solução que proporcionará maior durabilidade e segurança.

“Vamos atender um pedido do vereador Alicate. Vamos fazer um aterro. A engenharia acabou de fazer o projeto, já foi protocolado e muito rápido estaremos com o dinheiro na conta da prefeitura do município para melhorar as condições de trafegabilidade nesta linha, garantindo uma melhor condição para o transporte escolar e para o transporte de grãos”, destacou o deputado Ezequiel Neiva.

O vereador Alicate agradeceu o apoio do parlamentar. “Só tenho a agradecer por mais esse compromisso cumprido com nosso município, que vai viabilizar uma melhoria no acesso para quem precisa passar por essa linha”, ressaltou.

O parlamentar também destacou a importância da parceria com o prefeito de Chupinguaia, Dr. Wesley Araújo (PP), que, por meio da Secretaria Municipal de Obras, será responsável pela execução dos serviços de instalação dos tubos. Ezequiel Neiva também reconheceu o apoio do Governo de Rondônia, por meio do governador, coronel Marcos Rocha.

“Temos uma excelente parceria com o prefeito Wesley, e nosso objetivo é garantir mais segurança e eficiência para todos que trafegam pela região. Também é importante destacar o apoio do nosso governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), que tem sido fundamental ao atender nossos pedidos e viabilizar obras de infraestrutura que fortalecem o desenvolvimento dos municípios de Rondônia”, finalizou o Ezequiel Neiva.

 

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO
Foto: Nilson Nascimento I Assessoria Parlamentar

