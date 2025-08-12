Terça, 12 de Agosto de 2025
Uma mulher negra e determinada exercendo o mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia essa mineira que adotou Rondônia foi a responsável pela criação do Banco de Leite Humano em Rondônia

Uma mulher negra, de muitas lutas e que encontrou na política um campo a mais para se destacar na vida. Essa são algumas das características da ex-...

12/08/2025 17h31
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Rosaria Helena deputada estadual em 01 de fevereiro de 1995 (Foto: Arquivo)
Rosaria Helena deputada estadual em 01 de fevereiro de 1995 (Foto: Arquivo)

Uma mineira de nascimento, mas rondoniense de coração. Ela é da cidade de Prata e veio para Rondônia, indo morar no município de Ouro Preto do Oeste, onde exerceu o ofício de professora. Ela tem formação em Matemática, Biologia e Pedagogia.

Foi esse contato com a comunidade que fez com que Rosaria Helena chegasse ao cargo de deputada estadual em 01 de fevereiro de 1995, exercendo o mandato até 31 de janeiro de 1999. Ela contou que foi uma ótima experiência e, apesar das dificuldades, uma oportunidade de entender melhor os meandros da política naquela época.

A ex-deputada afirmou que houveram vários momentos marcantes na passagem dela pelo parlamento estadual. No entanto, ela destaca que teve que enfrentar uma das principais chagas da sociedade brasileira: o racismo.

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO
Ela tem formação em Matemática, Biologia e Pedagogia (Foto: Arquivo)

“Foram tantas coisas que eu considero muito marcante, pois, tudo era muito novo para mim. Mas vou destacar esse que me marcou muito e foi quando sofri uma fortíssima discriminação, dentro do plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia, por parte do então deputado estadual Carlão de Oliveira. Durante a votação de um projeto de interesse de uma grande empresa de transporte público, cuja a aprovação do texto prejudicaria imensamente todos os taxistas que faziam o transporte de passageiros em sistema de lotação. Eu me posicionei e votei contra ao referido projeto, momento esse em que o deputado, acima mencionado, disse em alto e bom tom, ‘que sabia que não podia confiar nessa preta’. Foi um momento horrível pra mim, me senti extremamente diminuída”, declarou.

China

Mas apesar desse triste episódio, Rosária Helena, também passou por momentos muito glorificantes e que mostraram a capacidade dessa mulher negra rondoniense de superar obstáculos. Pela atuação combativa na luta pelos direitos dos extratos menos favorecidos de nossa sociedade, ele teve a oportunidade de levar a experiência dela como parlamentar a outras partes do mundo.

“Um que me marcou extremamente de forma positiva, foi quando recebi da então primeira dama do Brasil, drª. Ruth Cardoso, esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o convite para integrar a equipe de parlamentares brasileiras, que iriam participar da 4° Conferência Mundial de Mulheres, em Pequim, capital da China. Fui representando as mulheres de Rondônia. Nessa mesma viagem, no retorno havia também o convite do então presidente da República, na época, Fernando Henrique Cardoso, para que eu pudesse participar de um grande evento sobre Economia, em Frankfurt, na Alemanha, cujo Brasil, era destaque. Um dos palestrantes era o ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan. Participei e foi muito importante”, rememorou.

Rosaria Helena avalia que o exercício da legislatura foi uma oportunidade de mostrar a capacidade que as mulheres têm de atuar dentro das Casas de Leis de nosso país. Ela lembrou que foi autora de projetos que sente muito orgulho tê-los elaborados.

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO
Rosária Helena, também passou por momentos muito glorificantes e que mostraram a capacidade dessa mulher negra rondoniense de superar obstáculos (Foto: Arquivo)

“Um desses apresentados por mim que foi aprovado, sancionado e é, até hoje, uma realidade importante, foi o que criou o Banco de Leite Humano, no Hospital de Base, em Porto Velho. Ele marcou muito minha participação enquanto mulher na Assembleia Legislativa. Muitos outros projetos também importantes, foram apresentados de um modo especial pelas minhas colegas parlamentares, que durante os quatro anos de mandato sempre fomos muito unidas e votávamos sempre juntas”, ressaltou.

A experiência como deputada estadual fez com que Rosária Helena não abandonasse a vida pública. Com toda a experiência acumulada na vida política, ela deixa um recado para os atuais parlamentares estaduais e para a população.

“Que continuem trabalhando de maneira séria e correta tentando, ao máximo, cumprir os compromissos sérios feitos durante a campanha eleitoral 2022. Ouvindo os clamores de interesses públicos de suas bases e na medida do possível atendendo-os. A nós, eleitores de Rondônia, eu faço um pedido, um alerta, um clamor, para que tenhamos, todos nós, muita responsabilidade com essa arma tão poderosa, que é o nosso voto. Nosso voto, principalmente em 2026, mudará os destinos de nossos municípios, de Rondônia e, acima de tudo, do Estado brasileiro”, finalizou.

 

Texto: Ivanilson Tolentino | Jornalista
Foto: Arquivo

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
