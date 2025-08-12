Terça, 12 de Agosto de 2025
Política Política

Lula sanciona isenção de IR para quem ganha até dois salários mínimos

Texto substituiu MP do governo e foi aprovado pelo Congresso

12/08/2025 15h55
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 15.191 , que isenta do pagamento do Imposto de Renda (IR) os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, o que equivale a R$ 3.036. A isenção vai valer a partir de maio do mês-calendário 2025.

A proposta foi aprovada em junho pela Câmara dos Deputados e na na última quinta-feira (7) pelo Senado .

O PL 2.692/2025 foi apresentado pelo deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, e substituiu a medida provisória 1.294/2025, editada pelo governo federal. O relator da matéria foi o líder do governo, senador Jaques Wagner (PT-BA).

Isenção até R$ 5 mil

A proposta de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil está em tramitação na Câmara dos Deputados, aguardando votação no plenário. Já aprovado em Comissão Especial , o texto prevê ainda uma redução do IR para quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

Se for aprovada na Câmara dos Deputados, a matéria seguirá para análise no Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
