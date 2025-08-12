Ismael Crispin faz balanço do mandato e defende fortalecimento das prerrogativas da Alero

Em entrevista ao programa Conexão Rondoniaovivo, apresentado pelo jornalista Ivanilson Frazão, o deputado Ismael Crispin fez um amplo balanço de seu segundo mandato, destacou ações em defesa do fortalecimento institucional da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) e abordou temas estratégicos como o Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (ZSEE), regularização fundiária e os impactos do chamado “tarifácio” para o agronegócio.



Natural de Cascavel (PR) e radicado em São Miguel do Guaporé, Crispin iniciou sua trajetória política como vereador, chegando à presidência da Câmara Municipal antes de se eleger deputado estadual em 2018, com 8.307 votos.



No primeiro biênio, o parlamentar presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), conduzindo um trabalho inédito para reduzir o número de leis inconstitucionais aprovadas e articulando, junto à União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), a criação de um colegiado nacional de presidentes de CCJs. A principal pauta do grupo é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que amplia as prerrogativas das assembleias legislativas, permitindo maior proximidade com a sociedade e mais autonomia legislativa.



No segundo biênio, Crispin assumiu a presidência da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, retomando o debate sobre o ZSEE de Rondônia. Após o veto integral ao projeto apresentado em 2021, ele coordenou, em 2025, seis grandes audiências públicas regionais para ouvir a população e colher subsídios para uma nova proposta. “O zoneamento é essencial para garantir segurança jurídica e fomentar o desenvolvimento, especialmente para os produtores rurais”, afirmou.



O deputado também criticou os efeitos do “tarifácio” nas exportações de carne bovina, alertando que a medida prejudica a competitividade de Rondônia e defendendo que o governo federal abra novas frentes comerciais com países como Vietnã, China e Índia.



Sobre o cenário político estadual, Crispin lamentou o atrito entre o governador Marcos Rocha e o vice-governador Sérgio Gonçalves, avaliando que a situação traz prejuízos à população e reforçando a importância do diálogo institucional. Ele também considerou legítima a representação do Estado pelo vice-governador na recente visita do presidente Lula, ressaltando que, independentemente de divergências ideológicas, é necessário manter interlocução com o governo federal em pautas estratégicas como regularização fundiária, mineração e repasses da União.



Quanto ao futuro político, Crispin afirmou que deve disputar um novo mandato como deputado estadual pelo Partido Progressista (PP), após diálogo com a direção do MDB. Ele descartou, por ora, a candidatura a deputado federal, alegando que prefere manter autonomia de voto e proximidade com as demandas de Rondônia.



Encerrando a entrevista, o parlamentar reforçou a necessidade de união nacional e estadual para enfrentar desafios econômicos e sociais: “Acredite que dias melhores virão. Precisamos estar unidos na defesa da nossa soberania e trabalhar por um Rondônia cada vez mais forte”, finalizou.

Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Jiuliano Salim | Assessoria Parlamentar