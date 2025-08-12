Terça, 12 de Agosto de 2025
  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Política ALE-RO

Curso de Filmagem e Edição de Vídeos em Celular da Escola do Legislativo em Ariquemes tem todas as vagas preenchidas

A capacitação será realizada de 18 a 22 de agosto de 2025, das 18h30 às 22h30h.

12/08/2025 15h04
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Curso gratuito de Filmagem e Edição de Vídeos em Celular (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)
A população de Ariquemes respondeu de forma entusiasmada à oferta do curso gratuito de Filmagem e Edição de Vídeos em Celular, promovido pela Elero (Escola do Legislativo de Rondônia), a pedido do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano (Republicanos). As 100 vagas disponíveis foram preenchidas em poucas horas após a abertura das inscrições.

A capacitação será realizada de 18 a 22 de agosto de 2025, das 18h30 às 22h30, na Subseção da OAB em Ariquemes, com o objetivo de qualificar e incentivar a criatividade, a produção de conteúdo e o empreendedorismo local, fomentando a inclusão social por meio do acesso ao conhecimento.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), o sucesso da iniciativa confirma a importância de levar cursos práticos e gratuitos para a comunidade. “É gratificante ver que a população abraça essas oportunidades. Nosso objetivo é oferecer ferramentas para que as pessoas possam se profissionalizar e abrir novos caminhos no mercado de trabalho”, destacou o presidente da Ale.

Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano (Republicanos) (Foto: Thaygo Lorentz | Secom ALE/RO)

O diretor da Escola do Legislativo, Welys Assis, comemorou a grande procura e garantiu que Ariquemes seguirá recebendo cursos da instituição. “A procura foi impressionante e mostra o quanto a população busca capacitação. Conforme as solicitações, estaremos de volta em breve para oferecer novas oportunidades”, afirmou.

Ele também destacou a importância da parceria com a OAB local para a realização do evento. “Essa parceria com a OAB Ariquemes é fundamental para que possamos oferecer cursos de qualidade à população. A OAB nos cedeu um espaço estruturado e confortável, o que garante que os participantes tenham um ambiente adequado para aprender e praticar. Quando instituições se unem pelo bem da comunidade, quem ganha é a população, que recebe conhecimento e oportunidades de forma acessível e organizada”, ressaltou.

Com todas as vagas preenchidas, a expectativa é de que novas turmas sejam anunciadas em breve, reafirmando o compromisso da Assembleia Legislativa com a educação, cidadania e desenvolvimento social em Ariquemes e em todo o estado.

 

Texto: Mateus Andrade | Jornalista
Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO

