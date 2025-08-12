Terça, 12 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
26°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,39

Euro

R$ 6,29

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosDeputados aprovam regime de urgência para seis projetosGeralMega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhõesEconomiaLula anuncia amanhã R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço GeralPF cumpre mandados contra investigados por abuso sexual infantilDireitos HumanosMotta promete projeto "efetivo" para proteger crianças nas redes
Política ALE-RO

Dra. Taíssa solicita reforço no policiamento no distrito do Iata, em Guajará-Mirim

Parlamentar encaminha Indicação à Sesdec para garantir mais segurança à população local.

12/08/2025 14h40
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Distrito do Iata está situado em uma área estratégica e de difícil acesso (Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar)
Distrito do Iata está situado em uma área estratégica e de difícil acesso (Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar)

A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) apresentou a Indicação nº 13756/2025 à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), solicitando o reforço no policiamento no distrito do Iata, localizado no município de Guajará-Mirim/RO.

A demanda surgiu a partir de relatos da comunidade local, que apontam aumento de ocorrências e preocupações com a segurança pública. Segundo a parlamentar, a presença ostensiva das forças policiais é fundamental para coibir ações criminosas e garantir tranquilidade aos moradores.

“A população do Iata precisa sentir-se protegida. Estamos solicitando à Sesdec que intensifique o policiamento na região, pois sabemos que a segurança é um direito essencial para todos. Nosso objetivo é evitar que a criminalidade avance e assegurar que as famílias possam viver com mais tranquilidade”, afirmou Dra. Taíssa.

O distrito do Iata está situado em uma área estratégica e de difícil acesso, o que, segundo lideranças locais, exige maior atenção do poder público para garantir respostas rápidas em situações de emergência. A solicitação da deputada também busca fortalecer a sensação de segurança e aproximar as forças de segurança da comunidade.

Com a indicação encaminhada, cabe agora à Sesdec avaliar as providências para ampliar as ações de policiamento na região. Dra. Taíssa reforçou que continuará acompanhando o caso e cobrando soluções efetivas para atender à demanda dos moradores.

 

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar
Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Política Lula envia na quarta ao Congresso projeto que regula redes sociais
Política INSS: Senado aprova bônus para servidor acelerar análise de benefícios
ALE-RO Uma mulher negra e determinada exercendo o mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia
ALE-RO Ezequiel Neiva firma compromisso para substituição de ponte entre Chupinguaia e Corumbiara
ALE-RO Uma mulher negra e determinada exercendo o mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia essa mineira que adotou Rondônia foi a responsável pela criação do Banco de Leite Humano em Rondônia
Política Lula sanciona isenção de IR para quem ganha até dois salários mínimos
Porto Velho, RO
Atualizado às 22h01
26°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 37°

27° Sensação
0 km/h Vento
69% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (14/08)

Mín. 24° Máx. 39°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 6 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
4
Política - Há 4 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
5
Política - Há 6 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias