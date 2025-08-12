Dra. Taíssa solicita reforço no policiamento no distrito do Iata, em Guajará-Mirim

A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) apresentou a Indicação nº 13756/2025 à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), solicitando o reforço no policiamento no distrito do Iata, localizado no município de Guajará-Mirim/RO.



A demanda surgiu a partir de relatos da comunidade local, que apontam aumento de ocorrências e preocupações com a segurança pública. Segundo a parlamentar, a presença ostensiva das forças policiais é fundamental para coibir ações criminosas e garantir tranquilidade aos moradores.



“A população do Iata precisa sentir-se protegida. Estamos solicitando à Sesdec que intensifique o policiamento na região, pois sabemos que a segurança é um direito essencial para todos. Nosso objetivo é evitar que a criminalidade avance e assegurar que as famílias possam viver com mais tranquilidade”, afirmou Dra. Taíssa.



O distrito do Iata está situado em uma área estratégica e de difícil acesso, o que, segundo lideranças locais, exige maior atenção do poder público para garantir respostas rápidas em situações de emergência. A solicitação da deputada também busca fortalecer a sensação de segurança e aproximar as forças de segurança da comunidade.



Com a indicação encaminhada, cabe agora à Sesdec avaliar as providências para ampliar as ações de policiamento na região. Dra. Taíssa reforçou que continuará acompanhando o caso e cobrando soluções efetivas para atender à demanda dos moradores.

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar