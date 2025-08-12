Terça, 12 de Agosto de 2025
Câmara dos DeputadosDeputados aprovam regime de urgência para seis projetosGeralMega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhõesEconomiaLula anuncia amanhã R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço GeralPF cumpre mandados contra investigados por abuso sexual infantilDireitos HumanosMotta promete projeto "efetivo" para proteger crianças nas redes
Política ALE-RO

Prefeito Ginão diz que Cirone Deiró está ajudando a melhorar a vida da população de Nova Brasilândia

Deputado já assegurou recursos para implementos agrícolas, arena esportiva, estradas, pontes, veículos, regularização fundiária e programas sociais.

12/08/2025 14h40
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Deputado estadual Cirone Deiró (Foto: Assessoria Parlamentar)
Deputado estadual Cirone Deiró (Foto: Assessoria Parlamentar)

O município de Nova Brasilândia recebeu, neste sábado (9), novos recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil). A Associação Raio de Sol foi contemplada com um secador de café. Durante a entrega do implemento, realizada na propriedade do agricultor Sebastião Soares da Cruz, o prefeito Clodoaldo Alves Pedroso, o Ginão, disse que o apoio de Cirone tem sido decisivo na viabilização de investimentos que estão ajudando a melhorar a vida da população local. “É um deputado que já trouxe recursos para as associações rurais, recuperação das estradas, construção de pontes e para várias outras áreas, como a saúde, a social e o esporte”, disse. 

O prefeito citou como exemplo do resultado do apoio de Cirone, o trabalho realizado nas estradas das áreas de assentamento do município. “Pedi a ajuda do deputado e em 6 meses de mandato conseguimos deixar 100 por cento das estradas dos assentamentos recuperadas, inclusive com levantamento de morro e aterro”, explicou. Segundo o prefeito, além da execução de obras e da viabilização de outros investimentos, Cirone atua em várias frentes, como no apoio à regularização fundiária do município. 
 
A vice-prefeita e secretária de Ação Social, Francieli Gorza., também destacou o empenho do parlamentar, em viabilizar benefícios para o município. Entre eles, segundo Francieli, estão os recursos para o desenvolvimento de um projeto esportivo que atende crianças e adolescentes e outro direcionado às mulheres. “São ações que nunca antes haviam sido realizadas em Nova Brasilândia e que agora se tornam realidade, graças ao apoio do deputado Cirone”, disse.

O secretário municipal da Agricultura, Oséias Antônio Constancio, disse que investimentos na agricultura familiar geram retorno positivo e que o trabalho realizado por Cirone Deiró vem contribuindo decisivamente para ampliar esse resultado. Parabéns ao deputado pela entrega hoje aqui e pelo apoio na regularização fundiária de nosso município”, afirmou.

O presidente da Associação Raio de Sol, Eginaldo Pontes da Silva, disse que a chegada do secador de café é a realização de um sonho. Ele afirmou que os produtores estão agradecidos ao deputado e à sua equipe, pelo trabalho realizado em favor dos moradores da área rural. “Agradeço imensamente ao deputado e também ao ex-vereador Ademilson do Foto, que lutou para que hoje estivéssemos aqui, recebendo esse benefício”, disse.

Ademilson do Foto disse que Cirone Deiró foi o deputado que mais investiu em Nova Brasilândia nos últimos seis anos e que o resultado deste trabalho pode ser visto em diversas obras e benefícios existentes no município. “Somente nas associações de produtores rurais da região, os recursos assegurados pelo deputado ultrapassam o valor de R$ 1,5 mil”, disse.  

Cirone Deiró disse que tem trabalhado em favor de Nova Brasilândia, em parceria com o governador, coronel Marcos Rocha, com o prefeito Ginão e com o ex-vereador Ademilson do Foto. “Temos que reconhecer o empenho do governador, do prefeito Ginão e também do nosso representante Ademilson do Foto, que está sempre buscando nosso apoio para atender as reivindicações da população deste município”, disse.
 


Texto: Eli Batista | Jornalista
Foto: Assessoria parlamentar

