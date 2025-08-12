Dra. Taíssa destina R$ 200 mil em emenda parlamentar para reforma e ampliação da Fhemeron de Guajará-Mirim

Mais um importante avanço para a saúde de Guajará-Mirim. A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) anunciou, ao lado de Gabriele, presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron ), a destinação de R$ 200 mil em emenda parlamentar para a reforma e ampliação do Hemocentro do município.



O investimento permitirá que a unidade tenha estrutura adequada para ativar o Banco de Sangue, garantindo atendimento rápido e eficiente para quem mais precisa, sem que pacientes e familiares precisem se deslocar para outras cidades.



A deputada destacou que a conquista é fruto de parceria e diálogo com o governo do estado.



“Agradeço ao nosso governador Coronel Marcos Rocha e ao chefe da Casa Civil Elias Rezende pela parceria e agilidade. Com fé e muito trabalho, até o fim deste ano vamos entregar essa obra tão aguardada pela população. É o recurso do povo, voltando para o povo”, afirmou Dra. Taíssa. A obra vai beneficiar diretamente Guajará-Mirim e atender também pacientes de municípios vizinhos, fortalecendo a rede de saúde de toda a região.





Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar

