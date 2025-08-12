Terça, 12 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Deputada Dra. Taíssa destina R$ 200 mil em emenda parlamentar para reforma e ampliação da Fhemeron de Guajará-Mirim

Investimento garantirá a ativação do Banco de Sangue, beneficiando diretamente a população local e municípios vizinhos.

12/08/2025 14h20
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) (Foto: Assessoria Parlamentar)
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) (Foto: Assessoria Parlamentar)

Mais um importante avanço para a saúde de Guajará-Mirim. A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) anunciou, ao lado de Gabriele, presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (FHEMERON), a destinação de R$ 200 mil em emenda parlamentar para a reforma e ampliação do Hemocentro do município.

O investimento permitirá que a unidade tenha estrutura adequada para ativar o Banco de Sangue, garantindo atendimento rápido e eficiente para quem mais precisa, sem que pacientes e familiares precisem se deslocar para outras cidades.

A deputada destacou que a conquista é fruto de parceria e diálogo com o Governo do Estado.

“Agradeço ao nosso governador Coronel Marcos Rocha e ao chefe da Casa Civil Elias Rezende pela parceria e agilidade. Com fé e muito trabalho, até o fim deste ano vamos entregar essa obra tão aguardada pela população. É o recurso do povo, voltando para o povo”, afirmou Dra. Taíssa Sousa.
A obra vai beneficiar diretamente Guajará-Mirim e atender também pacientes de municípios vizinhos, fortalecendo a rede de saúde de toda a região.



Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar
Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar
 

