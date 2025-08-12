Indicação atendida: Dra. Taíssa solicita e Seas leva Ação Rondônia Cidadã ao distrito de Vista Alegre do Abunã

A expectativa é de que dezenas de moradores participem, fortalecendo o acesso a direitos fundamentais em uma das regiões mais distantes da capital (Foto: Seas)

A população de Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho, será contemplada com a Ação Rondônia Cidadã no dia 12 de agosto, das 14h às 18h, fruto da Indicação 11065/25, apresentada pela deputada Dra. Taíssa (Podemos) à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

A ação será realizada na Praça de Vista Alegre do Abunã e visa ofertar diversos serviços essenciais de forma gratuita à população, especialmente às famílias em situação de vulnerabilidade social. Durante a tarde, os moradores terão acesso a atendimentos voltados para cidadania, saúde, assistência social, emissão de documentos e atividades comunitárias.

“A indicação 11065/25 foi um pedido direto da comunidade. Nosso mandato é pautado no compromisso com as pessoas, e ficamos felizes em ver que a Seas atendeu à solicitação, levando dignidade e cidadania ao distrito. É o recurso do povo, voltando para o povo”, afirmou a parlamentar.



Entre os serviços oferecidos estarão: emissão de CPF, atendimentos médicos e odontológicos, atualização do CadÚnico, serviços do CRAS, atividades para crianças, orientação jurídica, entre outros. A expectativa é de que dezenas de moradores participem, fortalecendo o acesso a direitos fundamentais em uma das regiões mais distantes da capital.

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria parlamentar

Foto: Seas