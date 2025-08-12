Terça, 12 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
26°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,39

Euro

R$ 6,29

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosDeputados aprovam regime de urgência para seis projetosGeralMega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhõesEconomiaLula anuncia amanhã R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço GeralPF cumpre mandados contra investigados por abuso sexual infantilDireitos HumanosMotta promete projeto "efetivo" para proteger crianças nas redes
Política ALE-RO

Indicação atendida: Dra. Taíssa solicita e Seas leva Ação Rondônia Cidadã ao distrito de Vista Alegre do Abunã

Evento gratuito oferecerá serviços essenciais no dia 12 de agosto, das 14h às 18h, na Praça de Vista Alegre do Abunã.

12/08/2025 12h39
Por: Redação Fonte: ALE-RO
A expectativa é de que dezenas de moradores participem, fortalecendo o acesso a direitos fundamentais em uma das regiões mais distantes da capital (Foto: Seas)
A expectativa é de que dezenas de moradores participem, fortalecendo o acesso a direitos fundamentais em uma das regiões mais distantes da capital (Foto: Seas)

A população de Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho, será contemplada com a Ação Rondônia Cidadã no dia 12 de agosto, das 14h às 18h, fruto da Indicação 11065/25, apresentada pela deputada Dra. Taíssa (Podemos) à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

A ação será realizada na Praça de Vista Alegre do Abunã e visa ofertar diversos serviços essenciais de forma gratuita à população, especialmente às famílias em situação de vulnerabilidade social. Durante a tarde, os moradores terão acesso a atendimentos voltados para cidadania, saúde, assistência social, emissão de documentos e atividades comunitárias.

“A indicação 11065/25 foi um pedido direto da comunidade. Nosso mandato é pautado no compromisso com as pessoas, e ficamos felizes em ver que a Seas atendeu à solicitação, levando dignidade e cidadania ao distrito. É o recurso do povo, voltando para o povo”, afirmou a parlamentar.


Entre os serviços oferecidos estarão: emissão de CPF, atendimentos médicos e odontológicos, atualização do CadÚnico, serviços do CRAS, atividades para crianças, orientação jurídica, entre outros. A expectativa é de que dezenas de moradores participem, fortalecendo o acesso a direitos fundamentais em uma das regiões mais distantes da capital.

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria parlamentar
Foto: Seas

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Política Lula envia na quarta ao Congresso projeto que regula redes sociais
Política INSS: Senado aprova bônus para servidor acelerar análise de benefícios
ALE-RO Uma mulher negra e determinada exercendo o mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia
ALE-RO Ezequiel Neiva firma compromisso para substituição de ponte entre Chupinguaia e Corumbiara
ALE-RO Uma mulher negra e determinada exercendo o mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia essa mineira que adotou Rondônia foi a responsável pela criação do Banco de Leite Humano em Rondônia
Política Lula sanciona isenção de IR para quem ganha até dois salários mínimos
Porto Velho, RO
Atualizado às 22h01
26°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 37°

27° Sensação
0 km/h Vento
69% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (14/08)

Mín. 24° Máx. 39°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
2
Política - Há 6 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
3
Política - Há 6 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
4
Política - Há 4 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
5
Política - Há 6 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias