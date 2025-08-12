Para reduzir desigualdades e incentivar o aprendizado, Ismael Crispin propõe implantação do Cartão Material Escolar em Rondônia

Para o parlamentar, investir na permanência do aluno na escola é investir no futuro de Rondônia (Foto: Secom ALE/RO)

Em Rondônia, muitas famílias enfrentam dificuldades para garantir que seus filhos permaneçam na escola. A falta de condições para comprar materiais básicos, como cadernos, mochilas e canetas, ainda é um dos obstáculos para que alunos acompanhem as aulas e tenham um bom desempenho. Para mudar essa realidade e oferecer igualdade de oportunidades, o deputado estadual Ismael Crispin (MDB) ) apresentou na Assembleia Legislativa de Rondônia uma indicação ao governo do estado para instituir o Cartão Material Escolar.

O objetivo é simples, mas transformador: garantir que cada estudante da rede estadual tenha acesso aos itens essenciais para estudar com dignidade. Com um cartão exclusivo para compra de materiais escolares, as famílias terão autonomia para adquirir o que precisam, sem que a falta de recursos comprometa o aprendizado.

Além do impacto social, a proposta também mira o fortalecimento da economia local. Ao priorizar que as compras sejam feitas em papelarias e comércios de Rondônia, a iniciativa estimula o comércio regional, gera empregos e mantém o ICMS circulando dentro do estado.

“Educação é um direito que não pode ser limitado pela ausência do básico. Com o Cartão Material Escolar, combatemos a evasão, garantimos dignidade aos estudantes e ainda fortalecemos a economia local”, destacou Crispin.

Para o parlamentar, investir na permanência do aluno na escola é investir no futuro de Rondônia. “Estamos falando de inclusão social, de mais oportunidades e de um ciclo de benefícios que atinge desde o estudante até o pequeno comerciante. É um passo concreto na construção de um estado mais justo e preparado para o amanhã”, finalizou.

Texto: Laila Moraes I Jornalista

Foto: Secom ALE/RO