Câmara dos DeputadosDeputados aprovam regime de urgência para seis projetosGeralMega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhõesEconomiaLula anuncia amanhã R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço GeralPF cumpre mandados contra investigados por abuso sexual infantilDireitos HumanosMotta promete projeto "efetivo" para proteger crianças nas redes
Política ALE-RO

Para reduzir desigualdades e incentivar o aprendizado, Ismael Crispin propõe implantação do Cartão Material Escolar em Rondônia

O objetivo é garantir que cada estudante da rede estadual tenha acesso aos itens essenciais para estudar com dignidade.

12/08/2025 11h25
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Para o parlamentar, investir na permanência do aluno na escola é investir no futuro de Rondônia (Foto: Secom ALE/RO)

Em Rondônia, muitas famílias enfrentam dificuldades para garantir que seus filhos permaneçam na escola. A falta de condições para comprar materiais básicos, como cadernos, mochilas e canetas, ainda é um dos obstáculos para que alunos acompanhem as aulas e tenham um bom desempenho. Para mudar essa realidade e oferecer igualdade de oportunidades, o deputado estadual Ismael Crispin (MDB) ) apresentou na Assembleia Legislativa de Rondônia uma indicação ao governo do estado para instituir o Cartão Material Escolar.

 

O objetivo é simples, mas transformador: garantir que cada estudante da rede estadual tenha acesso aos itens essenciais para estudar com dignidade. Com um cartão exclusivo para compra de materiais escolares, as famílias terão autonomia para adquirir o que precisam, sem que a falta de recursos comprometa o aprendizado.

 

Além do impacto social, a proposta também mira o fortalecimento da economia local. Ao priorizar que as compras sejam feitas em papelarias e comércios de Rondônia, a iniciativa estimula o comércio regional, gera empregos e mantém o ICMS circulando dentro do estado.

 

“Educação é um direito que não pode ser limitado pela ausência do básico. Com o Cartão Material Escolar, combatemos a evasão, garantimos dignidade aos estudantes e ainda fortalecemos a economia local”, destacou Crispin.

 

Para o parlamentar, investir na permanência do aluno na escola é investir no futuro de Rondônia. “Estamos falando de inclusão social, de mais oportunidades e de um ciclo de benefícios que atinge desde o estudante até o pequeno comerciante. É um passo concreto na construção de um estado mais justo e preparado para o amanhã”, finalizou.

 

Texto: Laila Moraes I Jornalista
Foto: Secom ALE/RO

