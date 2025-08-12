Terça, 12 de Agosto de 2025
Deputado Nim Barroso visita o distrito do Quinto BEC, em Machadinho d’Oeste e reforça apoio às associações rurais

Visita foi ao lado do vereador Fábio Toledo e ex-vereador Nego Toledo.

12/08/2025 11h05
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Parlamentar destacou que a proximidade com as lideranças comunitárias é essencial para direcionar recursos de forma eficiente e atender às reais necessidades do campo (Fotos: Assessoria parlamentar).
Parlamentar destacou que a proximidade com as lideranças comunitárias é essencial para direcionar recursos de forma eficiente e atender às reais necessidades do campo (Fotos: Assessoria parlamentar).

O deputado estadual Nim Barroso (PSD) esteve no último sábado no distrito do Quinto BEC, em Machadinho d’Oeste, cumprindo agenda de visitas às associações rurais da região. Acompanhado do vereador Fábio Toledo e do ex-vereador Nego Toledo, o parlamentar conversou com presidentes e representantes de associações, ouvindo de perto as demandas e reafirmando seu compromisso de continuar investindo no fortalecimento da agricultura familiar.

 

Durante os encontros, Nim Barroso destacou que a proximidade com as lideranças comunitárias é essencial para direcionar recursos de forma eficiente e atender às reais necessidades do campo.

 

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO
“O diálogo direto com as comunidades e suas associações é o caminho para levar investimentos que realmente fazem a diferença. O nosso compromisso é continuar trabalhando para garantir estrutura, produtividade e dignidade às famílias do meio rural”, afirmou o deputado.

 

A presença do vereador Fábio Toledo e do ex-vereador Nego Toledo reforçou a integração entre o mandato estadual e as lideranças locais, fortalecendo a articulação para que novas demandas cheguem com mais rapidez ao gabinete e sejam transformadas em ações concretas.

 

Texto e fotos: Assessoria parlamentar

