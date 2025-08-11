Escola do Legislativo participa do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo em Porto Velho

A Escola do Legislativo de Rondônia marcou presença no 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo, realizado nesta segunda-feira em Porto Velho. Atendendo ao pedido do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, a instituição levou ao evento informações sobre seus 65 cursos e capacitações gratuitos, voltados para qualificação profissional e aprimoramento pessoal.



O feirão, promovido pela Prefeitura de Porto Velho e Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), em parceria com o Sine Municipal, instituições de formação profissional e empresas privadas de diversos setores, disponibilizou mais de mil vagas de trabalho para candidatos que buscavam o primeiro emprego ou recolocação no mercado.



Foto: Reprodução/ALE-RO 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)



Durante a ação, os participantes puderam se inscrever para cursos da Escola do Legislativo, ampliando suas chances de conquistar uma vaga e se preparar para futuras oportunidades. Segundo Alex Redano, a presença da instituição reforça o compromisso da Assembleia Legislativa com a qualificação e a geração de emprego em todo o estado.



“O feirão é uma iniciativa muito importante para Porto Velho e para toda a população que busca oportunidades. Nossa Escola do Legislativo contribui oferecendo capacitação, que é um diferencial fundamental na hora de disputar uma vaga”, destacou o presidente.



O evento também contou com um sistema de triagem que direcionou cada candidato para entrevistas com até três empresas, otimizando o tempo de espera e aumentando as chances de contratação.







Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Fotos: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO