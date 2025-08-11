Pedro Fernandes participa da entrega de duas pontes na Linha C-35 em Monte Negro

No sábado, 9 de agosto, a zona rural de Monte Negro viveu um momento histórico com a entrega de duas pontes na Linha C-35 — uma sobre o Rio Massangana e outra sobre o Rio Cutia. A obra é resultado da articulação do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), atendendo solicitação do vereador Joaquim Sereno, em parceria com o prefeito Ivair Fernandes.



As novas estruturas trazem mais segurança e agilidade no escoamento da produção agrícola, beneficiando diretamente produtores rurais, trabalhadores e estudantes que utilizam diariamente a rota. Para Pedro Fernandes, a entrega é a prova de que o mandato está comprometido com ações concretas que mudam realidades.



Pedro Fernandes afirmou que essas pontes representam muito mais que uma obra, pois ligam a região, levam os estudantes até a escola, o produtor até o mercado e o cidadão até os serviços de saúde. Segundo ele, é o desenvolvimento chegando para quem vive no campo e sustenta a economia. O parlamentar destacou que seu trabalho se baseia em ouvir, articular e entregar resultados.



A solenidade contou com a presença de autoridades e lideranças, entre elas o prefeito Ivair Fernandes, o vice-prefeito Wando Ronconi, o presidente da Câmara Municipal de Monte Negro, vereador Joel Venuti, a vereadora Marli Bruno Quadros, os vereadores Joaquim Sereno, Antônio do Massangana e



Pedrão Cabeleireiro, o vereador Romário de Alto Paraíso e o vereador Adriano Almeida de Buritis. Também participaram o ex-vereador Denival Mendonça, parceiro de Pedro Fernandes, os secretários Tobias (Obras), Marcos (Esportes) e Deibson Amorim (Agricultura), além de Montanha (secretário de Obras de Buritis), Léo (secretário da Câmara de Monte Negro), Mara Mareto (gerente regional da SEAS) e o pastor Valdinei, da Igreja Assembleia de Deus do Élcio Machado.



O vereador Joaquim Sereno ressaltou que a conquista é exemplo de como a política pode transformar vidas quando feita com seriedade e compromisso, agradecendo ao deputado e ao prefeito pela parceria. Já o prefeito Ivair Fernandes destacou que, com união de forças, foi possível realizar um sonho antigo da comunidade e entregar uma melhoria que beneficiará toda a população rural.



Além de melhorar a mobilidade, as pontes são estratégicas para o fortalecimento do setor produtivo, que responde por grande parte da economia local. Com as novas estruturas, produtores terão mais segurança e rapidez para escoar a produção, reduzindo riscos e ampliando oportunidades de negócios. A inauguração representa um passo importante para o desenvolvimento sustentável de Monte Negro e reafirma o compromisso de Pedro Fernandes com o setor produtivo e a população do Vale do Jamari.





Texto: Ivan Lara | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar