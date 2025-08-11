Deputada Dra. Taíssa declara apoio ao Ciretran de Guajará-Mirim e busca soluções para demandas locais

Tempo limpo
Porto Velho, RO
A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) manifestou apoio ao projeto de lei de realinhamento salarial para os servidores do Ciretran de Guajará-Mirim. A medida tem como objetivo corrigir defasagens, valorizar os profissionais que atuam diariamente no atendimento à população e garantir melhores condições de trabalho.
Dra. Taíssa destacou que os órgãos de trânsito são essenciais para o funcionamento das cidades e para a segurança no tráfego, e que o fortalecimento dessas instituições passa pela valorização de seus servidores. “Quando investimos em quem está na linha de frente, estamos investindo diretamente na qualidade do serviço oferecido ao cidadão”, afirmou.
O posicionamento da parlamentar reforça seu compromisso com pautas que beneficiem tanto os trabalhadores quanto a população, transformando demandas legítimas em ações concretas. Afinal, “é o recurso do povo, voltando para o povo”.
Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar
Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar
