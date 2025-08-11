Dra. Taíssa cumpre agenda no conselho tutelar de Guajará-Mirim e dialoga sobre avanços necessários

Na sexta-feira (8), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) esteve no Conselho Tutelar de Guajará-Mirim para cumprir agenda institucional e dialogar diretamente com os conselheiros tutelares. Durante a visita, a parlamentar ouviu atentamente as demandas apresentadas pela equipe, que destacou a necessidade de melhorias na infraestrutura e no suporte para garantir um atendimento mais eficaz às crianças e adolescentes do município.



A deputada reforçou seu compromisso em buscar soluções junto ao Governo do Estado e às secretarias competentes, com o objetivo de fortalecer o trabalho desenvolvido pelo Conselho Tutelar. “O papel do Conselho é fundamental na defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Precisamos garantir condições adequadas para que esses profissionais realizem seu trabalho com segurança e eficiência”, afirmou Dra. Taíssa.



A agenda integra as ações de aproximação da parlamentar com órgãos de atendimento à população, ouvindo de perto as necessidades e atuando para transformar essas demandas em resultados concretos. Afinal, “é o recurso do povo, voltando para o povo”.





Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar

