Política ALE-RO

Delegado Camargo cobra do Governo solução imediata para greve e melhorias na educação

Segundo o parlamentar, a paralisação já afeta milhares de estudantes, interrompendo o calendário escolar e comprometendo a qualidade do ensino.

11/08/2025 15h50
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Deputado estadual Delegado Camargo (Foto: Secom ALE/RO)
Deputado estadual Delegado Camargo (Foto: Secom ALE/RO)

O deputado estadual Delegado Camargo apresentou a Indicação n.º 13809/2025 ao Governo, exigindo ações urgentes para encerrar a greve dos profissionais da rede estadual de ensino e promover melhorias estruturais na educação de Rondônia.

Ele reforçou que o Governo precisa agir com rapidez para atender as reivindicações da categoria e garantir que os alunos não sejam ainda mais prejudicados.

Delegado Camargo destacou que a greve é resultado de anos de descaso com a educação e da falta de diálogo entre o Executivo e os profissionais. “O Governo precisa assumir a responsabilidade, abrir negociações sérias e apresentar soluções concretas. Eu apoio totalmente a luta por melhorias salariais e por condições dignas de trabalho. Educação não pode esperar”, afirmou o deputado.

A medida reforça a atuação do parlamentar em defesa de melhores condições de trabalho para os educadores, remuneração justa e um ensino de qualidade para toda a população rondoniense.



Texto: Welik Soares | Jornalista
Foto: Secom | ALE/RO

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
