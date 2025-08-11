Deputados aprovam projetos que destinam mais de R$ 2,1 milhões para revitalização do Estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aprovou, na última sessão, dois projetos de lei autorizando o governo do estado a investir mais de R$ 2,1 milhões na revitalização do Estádio João Saldanha, localizado no município de Guajará-Mirim. Os recursos serão destinados à reestruturação física e funcional do espaço esportivo, visando transformar o local em referência para a prática de esportes e eventos comunitários na região.

Os valores são provenientes de superávit financeiro e excesso de arrecadação da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), sendo R$ 1.993.307,52 oriundos do superávit e R$ 114.252,58 do excesso de arrecadação. A proposta prevê a realização de obras abrangentes, incluindo melhorias no gramado, arquibancadas, vestiários, sistema de iluminação, alambrado e outras adequações estruturais indispensáveis.

De acordo com a justificativa apresentada pelo Executivo, a revitalização permitirá a utilização do estádio não apenas como espaço para competições esportivas, mas também como ferramenta de inclusão social, estimulando a convivência saudável e fortalecendo políticas públicas voltadas à saúde, prevenção da violência e desenvolvimento comunitário. A obra também possibilitará a reinserção de Guajará-Mirim no calendário estadual de eventos esportivos e culturais, contribuindo para o aquecimento da economia local.

As sessões da Assembleia Legislativa podem ser acompanhadas presencialmente ou pelos canais da TV Assembleia (7.2) e YouTube.

https://sapl.al.ro.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/49067/pl_953-25.pdf

https://sapl.al.ro.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/49120/pl_960-25.pdf

Texto: Ivanete Damasceno | Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Luis Gabriel | Secom Governo de Rondônia