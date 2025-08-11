Terça, 12 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Agricultores de Santa Luzia Agradecem deputado Jean Mendonça por implementos agrícolas

O benefício chegou à associação por mediação do ex-vereador Neto, que identificou a necessidade e apresentou a demanda ao deputado.

11/08/2025 13h50
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Produtores da ASPRUGO (Foto: Carlos Henrique)
Produtores da ASPRUGO (Foto: Carlos Henrique)

Agricultores familiares do município de Santa Luzia do Oeste, associados à Associação dos Pequenos Produtores Rurais Goiás (ASPRUGO), localizada na Linha 45, esquina com a Linha 192, estão colhendo os frutos de recursos destinados pelo deputado Jean Mendonça (PL). Os recursos, viabilizados para a compra de implementos agrícolas, fortalecem diretamente a produção local. O benefício chegou à associação por mediação do ex-vereador Neto, que identificou a necessidade e apresentou a demanda ao deputado.

 

Durante visita do deputado Jean Mendonça, à ASPRUGO, o ex-vereador Neto ressaltou o apoio e o compromisso do deputado em promover melhorias para os agricultores de diversos municípios. Neto enfatizou que o trabalho realizado por Jean Mendonça  tem como objetivo fortalecer justamente quem "está trabalhando na roça para produzir o alimento que é comercializado na cidade". Ele destacou a importância da agricultura para a economia local. "Essa é a dinâmica das pequenas cidades, onde a agricultura tem grande influência na movimentação econômica. Isso gira a economia e contribui para o desenvolvimento do nosso município. Por isso, agradecemos ao deputado Jean Mendonça pelo seu apoio".

 

Valdeni de Oliveira, presidente da ASPRUGO, aponta resultados práticos do apoio recebido. Os novos equipamentos estão transformando a rotina na lavoura, substituindo trabalhos manuais e trazendo mais agilidade. "Esses equipamentos melhoram a rotina na lavoura e dão mais agilidade para os serviços que antes eram feitos de forma manual", explicou Valdeni. O presidente acrescentou que a novidade trará impacto positivo na renda familiar. "Com os novos equipamentos que foram entregues pelo deputado Jean Mendonça vamos otimizar nossas atividades nas propriedades e melhorar nossa renda familiar".

 

O agricultor Vanderson Bicker, tesoureiro da ASPRUGO, detalhou os implementos adquiridos com os recursos do deputado,  um misturador de ração, um distribuidor de calcário e um "foguetinho". Segundo ele, os equipamentos já estão sendo utilizados pelos associados, que sentem os benefícios no dia a dia. "Esses equipamentos já estão sendo utilizados pelos agricultores que já colhem os benefícios do apoio do deputado Jean Mendonça a nossa associação", afirmou Vanderson, reconhecendo o impacto da ação. "Reconhecemos que esse compromisso do deputado Jean Mendonça com quem está aqui na roça tem feito a diferença em nosso dia a dia", concluiu. 

 

Texto e foto: Carlos Henrique I Jornalista 

