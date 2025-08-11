Terça, 12 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Com grande público e economia aquecida, Ezequiel Neiva destaca sucesso do IV Agro Rodeio em Cerejeiras

Evento foi realizado no período de 7 a 10 de agosto no Parque de Exposições Toninho Campo Grande.

11/08/2025 13h50
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Ezequiel Neiva valorizou a retomada da festa agropecuária no município (Foto: Alexandre Almeida)
Ezequiel Neiva valorizou a retomada da festa agropecuária no município (Foto: Alexandre Almeida)

A IV edição da Agro Rodeio de Cerejeiras marcou a retomada das festividades no Parque de Exposições Toninho Campo Grande e foi considerada um verdadeiro sucesso de público. Um dos principais apoiadores do evento, o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), celebrou o fortalecimento da economia local e o cumprimento de compromissos assumidos com a população.

 

“Foi emocionante ver o parque novamente cheio, com famílias inteiras prestigiando a festa. Isso aquece a economia, gera empregos e movimenta o comércio local. É a cultura do campo reencontrando seu espaço e sua importância em nosso município”, destacou o deputado estadual Ezequiel Neiva.

 

A retomada do evento foi, inclusive, uma promessa feita por Ezequiel Neiva durante a campanha do atual prefeito de Cerejeiras, Sinésio José (União Brasil). “Este foi um compromisso cumprido, que demonstra a seriedade com que tratamos nossas promessas. Trabalhamos para devolver à população o entretenimento e a valorização das nossas tradições”, completou o parlamentar.

 

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO
Ezequiel Neiva valorizou a retomada da cultura do município (Foto: Alexandre Almeida)

 

O prefeito Sinésio José também comemorou a realização da festa agropecuária. “Estamos muito felizes por ter cumprido essa promessa de campanha. A festa agropecuária é uma vitrine para o agronegócio, que é o carro-chefe da nossa economia. Vamos seguir valorizando o setor e mantendo esse compromisso com a população nos próximos anos”, afirmou.

 

Presente no evento, o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) enalteceu a união de esforços entre os líderes políticos. “Quando há comprometimento, as coisas acontecem naturalmente. Assim tem sido com o deputado Ezequiel Neiva e o prefeito Sinésio José, que já entregaram muito e ainda vão fazer mais por Cerejeiras”, pontuou.

 

Além do apoio de Ezequiel Neiva, a IV Agro Rodeio contou com o suporte da Prefeitura de Cerejeiras, do Governo do Estado de Rondônia — por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) —, da Câmara Municipal e dos vereadores Dione Ribeiro (União Brasil), Marcão da Rádio (MDB), Zeca Rolista (União Brasil) e do ex-vereador Reinaldo Caburé (União Brasil), que destinaram emendas parlamentares para reforçar a estrutura e a programação do evento.

 

Texto e fotos: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

