Política ALE-RO

Indicação solicita construção de muro para garantir segurança no Conselho da Criança em Buritis

Pedido foi feito pelo deputado estadual Delegado Lucas.

11/08/2025 13h50
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Indicação do deputado Delegado Lucas pede reforço no Conselho da Criança em Buritis (Foto: Arquivo I Secom ALERO)
Buscando garantir segurança e privacidade dos usuários do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Buritis, o deputado Delegado Lucas (PP) apresentou uma indicação ao governo do estado para solicitar a construção de um muro no local. 

 

A demanda, segundo o deputado, atende a uma necessidade imediata para proteção desse espaço onde são realizadas atividades essenciais para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes no município.

 

“O Conselho tem papel central na formulação e no acompanhamento das políticas públicas voltadas para a infância e juventude. Precisamos garantir não apenas a estrutura adequada para o funcionamento, mas a segurança, privacidade e dignidade para todos os envolvidos nesse trabalho tão sensível”, destacou.

 

De acordo com a justificativa apresentada pelo deputado Lucas, o muro é fundamental para preservar o sigilo dos atendimentos, proteger servidores e visitantes, além de resguardar o patrimônio público. 

 

O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente atua, frequentemente, em casos com situações delicadas, envolvendo menores em vulnerabilidade social. E essas atividades exigem confidencialidade e um ambiente seguro.

 

“Essa é uma demanda legítima da população de Buritis e temos certeza de que será acolhida com atenção pelo Governo do Estado. Nosso compromisso é seguir atuando por melhorias concretas para quem mais precisa”, destaca.

 

O deputado Lucas afirma que a indicação é um reforço do compromisso do mandato com políticas públicas voltadas à defesa dos direitos da criança e do adolescente, e destaca a importância de o poder público manter uma estrutura adequada para órgãos que desempenham funções estratégicas na proteção social.
 

Texto: Assessoria palamentar
Foto: Assessoria palamentar

