Política ALE-RO

Dra. Taíssa solicita da Seduc informações sobre andamento da reforma do Palanque Oficial de Guajará-Mirim

Parlamentar busca esclarecimentos sobre tramitação e viabilidade da obra no Instituto Estadual de Educação Paulo Saldanha.

11/08/2025 13h34
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Deputada reforça que seguirá acompanhando o andamento do processo e atuando junto ao governo do estado para que a reforma seja efetivada o mais rápido possível (Foto: Assessoria parlamentar)
A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) apresentou requerimento à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) solicitando informações atualizadas sobre a reforma do Palanque Oficial de Guajará-Mirim, anexo ao Instituto Estadual de Educação Paulo Saldanha.

 

A iniciativa é fundamentada nas Indicações Parlamentares 10446/2024 e 9621/2024, apresentadas anteriormente pela parlamentar, que solicitam a inclusão da reforma no próximo planejamento orçamentário do estado. O objetivo é garantir que o espaço, utilizado para eventos cívicos, educacionais e culturais, seja revitalizado e continue atendendo à população com segurança e qualidade.

 

Em resposta anterior, por meio do ofício 2044/2025/SEDUC-NURED, a Seduc informou que a solicitação foi encaminhada à Gerência de Projetos e Orçamentos (GPOE), que ficará responsável por verificar a viabilidade da execução da obra.

 

Agora, a deputada cobra novas informações sobre o andamento da tramitação junto à GPOE e se já existe parecer técnico emitido sobre a viabilidade da reforma. Segundo Dra. Taíssa, a cobrança é necessária para evitar atrasos e garantir que a demanda avance. “Essa obra é importante para a comunidade escolar e para toda Guajará-Mirim. Nosso papel é acompanhar de perto e cobrar para que saia do papel. É o recurso do povo, voltando para o povo”, destacou a parlamentar.

 

A deputada reforça que seguirá acompanhando o andamento do processo e atuando junto ao governo do estado para que a reforma seja efetivada o mais rápido possível.

 

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria parlamentar
Foto: Assessoria parlamentar

