Terça, 12 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,44

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosProjeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovaçãoCâmara dos DeputadosProjeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimasJustiçaPGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpistaGeralPrevisão do tempo para terça-feira (12), em SP: tempo firmePolíticaEscola do Legislativo participa do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo em Porto Velho
Política ALE-RO

Vilhena: Cirone Deiró destaca importância de parceria para construção de nova UBS

A nova UBS será construída com o apoio do senador Confúcio Moura e terá capacidade para atender entre 15 a 20 mil pessoas

11/08/2025 13h34
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Obra está sendo construída com  R$ 6,2 milhões assegurados por meio de emenda do senador Confúcio Moura
Obra está sendo construída com  R$ 6,2 milhões assegurados por meio de emenda do senador Confúcio Moura

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) disse, nesta sexta-feira (8), que a população de Vilhena será contemplada com a construção de uma grande Unidade Básica de Saúde (UBS), considerada a de maior porte em toda a Região Norte. A obra está sendo construída com  R$ 6,2 milhões assegurados por meio de emenda do senador Confúcio Moura. O deputado explicou que buscou o apoio do senador para assegurar a execução do projeto. “Intermediamos a viabilização dos recursos, junto ao senador Confúcio e graças ao apoio dele, hoje podemos celebrar mais essa conquista para a população vilhenense”, disse. 

 

A UBS está localizada no Bairro Moysés de Freitas e terá capacidade para atender entre 15 a 20 mil pessoas. Cirone Deiró informou que buscou os recursos, a pedido do prefeito Flori Cordeiro de Miranda Júnior. “Será a maior e mais moderna UBS da cidade, que vai facilitar o acesso dos moradores da região a diversos serviços na área da saúde”, disse.

 

O deputado afirmou que tem trabalhado em parceria com o prefeito Flori e com a vereadora Amanda Areval, no sentido de assegurar melhorias para as mais diversas áreas do município. “Estou à disposição para ouvir as reivindicações da população e para continuar trabalhando em parceria, para melhorar cada vez mais a cidade de Vilhena”, disse.  

 

A nova unidade deverá contribuir para diminuir a sobrecarga da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que atualmente concentra grande parte dos atendimentos médicos da cidade. A UBS vai oferecer acesso facilitado a consultas, além de outros serviços como exames e acompanhamento preventivo.

 

Texto: Eli Batista I Jornalista

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ALE-RO Escola do Legislativo participa do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo em Porto Velho
ALE-RO Pedro Fernandes participa da entrega de duas pontes na Linha C-35 em Monte Negro
ALE-RO Deputada Dra. Taíssa declara apoio ao Ciretran de Guajará-Mirim e busca soluções para demandas locais
ALE-RO Dra. Taíssa cumpre agenda no conselho tutelar de Guajará-Mirim e dialoga sobre avanços necessários
ALE-RO Delegado Camargo cobra do Governo solução imediata para greve e melhorias na educação
ALE-RO Deputados aprovam projetos que destinam mais de R$ 2,1 milhões para revitalização do Estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 37°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (14/08)

Mín. 24° Máx. 39°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
3
Política - Há 6 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
4
Política - Há 6 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 3 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias