Política ALE-RO

Eyder Brasil recebe Crea-RO e Senge e se coloca à disposição para pleito da categoria

Durante o encontro, os profissionais apresentaram a situação salarial enfrentada pela categoria.

11/08/2025 13h34
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO

Os representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia (Crea-RO), presidido por Edison Rígoli, e do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Rondônia (Senge-RO). Durante o encontro, os profissionais apresentaram a situação salarial enfrentada pela categoria, que acumula uma perda de quase 80% devido à ausência de reajustes inflacionários nos últimos 11 anos.

 

A categoria reivindica a manutenção integral da Lei 957/17, que assegura a atualização da tabela do auxílio-transporte para servidores federais, com a devida correção retroativa da inflação acumulada desde então.

 

Reunião aconteceu no gabinete do parlamentar (Foto: Rodrigo Goes | Assessoria parlamentar)

Eyder Brasil ouviu atentamente as demandas e se colocou à disposição para buscar interlocução política junto ao Executivo estadual. “É fundamental que esses profissionais, que tanto contribuem para o desenvolvimento de Rondônia, tenham seus direitos respeitados e sejam valorizados. Vamos juntos encontrar soluções que garantam a justa reposição salarial e melhores condições de trabalho para a categoria.”

 

Texto: Débora M. Grécia | Assessoria parlamentar
Foto: Rodrigo Goes | Assessoria parlamentar 
Crea-RO | Assessoria 

