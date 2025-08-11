Eyder Brasil recebe Crea-RO e Senge e se coloca à disposição para pleito da categoria

Os representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia (Crea-RO), presidido por Edison Rígoli, e do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Rondônia (Senge-RO). Durante o encontro, os profissionais apresentaram a situação salarial enfrentada pela categoria, que acumula uma perda de quase 80% devido à ausência de reajustes inflacionários nos últimos 11 anos.

A categoria reivindica a manutenção integral da Lei 957/17, que assegura a atualização da tabela do auxílio-transporte para servidores federais, com a devida correção retroativa da inflação acumulada desde então.

Foto: Reprodução/ALE-RO Reunião aconteceu no gabinete do parlamentar (Foto: Rodrigo Goes | Assessoria parlamentar)



Eyder Brasil ouviu atentamente as demandas e se colocou à disposição para buscar interlocução política junto ao Executivo estadual. “É fundamental que esses profissionais, que tanto contribuem para o desenvolvimento de Rondônia, tenham seus direitos respeitados e sejam valorizados. Vamos juntos encontrar soluções que garantam a justa reposição salarial e melhores condições de trabalho para a categoria.”

Texto: Débora M. Grécia | Assessoria parlamentar

Foto: Rodrigo Goes | Assessoria parlamentar

Crea-RO | Assessoria